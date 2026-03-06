Os tempos eram outros em 1993, mas a emoção da F1 nunca deixou de prender os amantes de velocidade. Na época, o GP da Austrália não era na estreia da temporada e nem acontecia no Circuito de Albert Park. Sem Lewis Hamilton ou Max Verstappen, a rivalidade de destaque também era outra: Ayrton Senna x Alain Prost.

O dia 7 de novembro de 1993 ficou marcado pelo fim de grandes ciclos de dois dos maiores nomes da Fórmula 1. Enquanto o brasileiro conquistada sua última vitória da carreia, o francês completava sua corrida de despedida das pistas. Essa etapa, que encerrou a temporada, foi também a última de Senna com a McLaren.

Domínio do início ao fim

Antes da temporada de 1996, o GP da Austrália acontecia em um cenário diferente. A corrida era realizada na cidade de Adelaide, em um circuito de rua – o que deixava em equilíbrio o desempenho dos pilotos. A oportunidade, então, surgia para Senna desbancar Prost, o líder do campeonato e seu principal rival.

Já nos treinos, o brasileiro se destacou e, apesar de um problema com a falta de combustível, registrava uma melhora significativa a cada volta. A classificação foi, portanto, confirmada com Ayrton no topo e o francês na sequência.

Após duas largadas adiadas, o início da corrida contou com uma arrancada excepcional de Prost, seguida de uma defesa impressionante de Senna para segurar a liderança. O brasileiro manteve a linha interna na forte freada para a chicane no fim da reta dos boxes e conseguiu sustentar a primeira posição após a disputa na primeira curva.

A partir daí, só deu Ayrton Senna. A única vez que o tricampeão mundial deixou a frente do pelotão foi durante seu pit stop, o que permitiu que Prost assumisse a ponta por cinco voltas. A parada do francês colocou Senna de volta na liderança e, de lá, não saiu mais.

Título garantido com antecedência

Embora a última vitória tenha sido de Senna, foi Alain Prost quem ficou com o título da temporada de 1993. O francês garantiu o tetracampeonato mundial com duas etapas de antecedência, no GP de Portugal, poucos dias depois de anunciar oficialmente sua aposentadoria da Fórmula 1.

Pódio do GP da Austrália, em 1993, com Alain Prost, Ayrton Senna e Damon Hill (Foto: Reprodução)

