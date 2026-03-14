A primeira sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1 teve George Russell como vencedor na madrugada deste sábado (14). A frente a dobradinha com Kimi Antonelli, o britânico dominou a prova para sair na frente em mais um atividade da Fórmula 1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, fecharam o Top 3.

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Bortoleto fez uma boa largada e ganhou uma posição logo no início. Três voltas depois, ele já era o 12º após ultrapassar Franco Colapinto. Na parte final da prova, acabou perdendo posições para Max Verstappen e Esteban Ocon. Durante o safety car, causado pela quebra de Nico Hulkenberg, o brasileiro não parou nos boxes e voltou ao 12º lugar, mas depois foi ultrapassado novamente.

Max Verstappen, por sua vez, ficou fora da zona de pontos da F1. Na sprint, apenas os oito primeiros pontuam — o vencedor leva oito pontos. O holandês largou mal, perdeu várias posições e chegou a cair para 14º depois de uma travada nas voltas finais, antes de recuperar uma posição no fim. Seu companheiro Isack Hadjar também teve problemas: saiu em décimo e terminou em 15º.

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A corrida teve uma disputa direta entre Ferrari e Mercedes, repetindo o duelo visto no Grande Prêmio da Austrália. Hamilton perdeu ritmo em parte da prova, mas se aproximou novamente após o safety car na volta 14 e também com a punição de 10 segundos aplicada a Andrea Kimi Antonelli por um toque em Hadjar na largada.

Na relargada da F1, na volta 16, Hamilton ficou perto de Lando Norris e conseguiu a ultrapassagem no penúltimo giro. Assim, garantiu o terceiro lugar e completou o pódio da sprint.

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Expectativas para Bortoleto

Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto drives during the qualifying session of the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 22, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP)

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