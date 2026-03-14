Russell supera dupla da Ferrari e conquista sprint do GP da China na F1 2026
Gabriel Bortoleto terminou a prova na 13ª colocação
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A primeira sprint da temporada de 2026 da Fórmula 1 teve George Russell como vencedor na madrugada deste sábado (14). A frente a dobradinha com Kimi Antonelli, o britânico dominou a prova para sair na frente em mais um atividade da Fórmula 1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, fecharam o Top 3.
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Bortoleto fez uma boa largada e ganhou uma posição logo no início. Três voltas depois, ele já era o 12º após ultrapassar Franco Colapinto. Na parte final da prova, acabou perdendo posições para Max Verstappen e Esteban Ocon. Durante o safety car, causado pela quebra de Nico Hulkenberg, o brasileiro não parou nos boxes e voltou ao 12º lugar, mas depois foi ultrapassado novamente.
Max Verstappen, por sua vez, ficou fora da zona de pontos da F1. Na sprint, apenas os oito primeiros pontuam — o vencedor leva oito pontos. O holandês largou mal, perdeu várias posições e chegou a cair para 14º depois de uma travada nas voltas finais, antes de recuperar uma posição no fim. Seu companheiro Isack Hadjar também teve problemas: saiu em décimo e terminou em 15º.
A corrida teve uma disputa direta entre Ferrari e Mercedes, repetindo o duelo visto no Grande Prêmio da Austrália. Hamilton perdeu ritmo em parte da prova, mas se aproximou novamente após o safety car na volta 14 e também com a punição de 10 segundos aplicada a Andrea Kimi Antonelli por um toque em Hadjar na largada.
Na relargada da F1, na volta 16, Hamilton ficou perto de Lando Norris e conseguiu a ultrapassagem no penúltimo giro. Assim, garantiu o terceiro lugar e completou o pódio da sprint.
Expectativas para Bortoleto
Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.
A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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