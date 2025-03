O campeonato da Fórmula 1 é baseado no desempenho dos pilotos e equipes nas provas disputadas no mundial. A classificação das equipes é definida pela soma da pontuação dos dois pilotos que as representam no grid. O Lance! atualiza a classificação após cada Grande Prêmio.

Lando Norris comemora a pole no GP da Austrália. (foto: Saeed KHAN / AFP)

Quem lidera a F1?

Atualmente, após a estreia emocionante no GP da Austrália, Lando Norris lidera o campeonato da Fórmula 1 com 25 pontos. O piloto da McLaren conquistou a primeira vitória da temporada de 2025. No campeonato das equipes, quem está na melhor é a McLaren, com 27 pontos.

Confira a classificação do campeonato de pilotos

Última atualização: 16/03/2025 Posição Piloto Equipe Pontos Vitórias 1 Lando Norris McLaren 25 1 2 Max Verstappen Red Bull 18 0 3 George Russell Mercedes 15 0 4 Alex Albon Williams 12 0 5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 10 0 6 Lance Stroll Aston Martin 8 0 7 Nico Hülkenberg Sauber 6 0 8 Charles Leclerc Ferrari 4 0 9 Oscar Piastri McLaren 2 0 10 Lewis Hamilton Ferrari 1 0 11 Pierre Gasly Alpine 0 0 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 0 13 Esteban Ocon Haas 0 0 14 Oliver Bearman Haas 0 0 15 Gabriel Bortoleto Sauber 0 0 16 Fernando Alonso Aston Martin 0 0 17 Liam Lawson Red Bull 0 0 18 Carlos Sainz Williams 0 0 19 Jack Doohan Alpine 0 0 20 Isack Hadjar Racing Bulls 0 0

Confira a classificação do campeonato de equipes

Última atualização: 16/03/2025 Posição Equipe Pontos Vitórias 1 McLaren 27 1 2 Mercedes 25 0 3 Red Bull Racing 18 0 4 Williams 12 0 5 Aston Martin 8 0 6 Sauber 6 0 7 Ferrari 5 0 8 Alpine 0 0 9 Racing Bulls 0 0 10 Hass 0 0

Veja os vencedores de cada Grande Prêmio da F1