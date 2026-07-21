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Chelsea entra na briga com rival por zagueiro inglês da Copa do Mundo

Blues monitoram John Stones no mercado após saída do Manchester City

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 15:46
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John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

O Chelsea entrou na disputa com o Arsenal pela contratação do zagueiro John Stones, que está livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Manchester City. Segundo o The Athletic, o defensor de 32 anos passou a integrar a lista de prioridades dos Blues, que pretendem reforçar o setor defensivo com jogadores mais experientes para a temporada 2026/27.

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    A diretoria do Chelsea prepara uma reformulação na defesa e trabalha para negociar Axel Disasi e Trevoh Chalobah nesta janela de transferências. A chegada de um ou até dois zagueiros é tratada como prioridade pelo clube. Além de Stones, os londrinos também mantêm negociações por Maxence Lacroix, do Crystal Palace, embora a pedida de 55 milhões de libras seja considerada elevada e ainda impeça um acordo entre as partes.

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    Arsenal vê Stones como solução para ausência de Saliba

    O Arsenal também acompanha de perto a situação do defensor inglês. Os Gunners buscam uma solução para o sistema defensivo após a grave lesão sofrida por William Saliba durante a Copa do Mundo. O francês ainda passará por novos exames, mas a expectativa é de que fique afastado dos gramados por um período entre quatro e cinco meses, o que levou o clube a intensificar a procura por um substituto de curto prazo.

    Sem custos de transferência, Stones é visto como uma oportunidade de mercado. O zagueiro encerrou sua passagem pelo Manchester City como um dos jogadores mais vitoriosos da história recente do clube. Foram 295 partidas disputadas e uma coleção de títulos que inclui seis Premier Leagues, a Champions League de 2022/23, além de outras conquistas nacionais sob o comando de Pep Guardiola.

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    Apesar da concorrência entre Chelsea e Arsenal, ainda não há proposta oficial apresentada ao estafe do jogador. Livre no mercado, John Stones pode negociar diretamente com qualquer clube, enquanto os dois gigantes de Londres avaliam os próximos passos para tentar convencer o experiente defensor a permanecer na Premier League.

    John Stones comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Sparta Praga pela Champions League
    John Stones comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Sparta Praga pela Champions League 2024/25 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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