Goleiro Vozinha ganha homenagem no interior de São Paulo Seleção cabo-verdiana encara a atual campeã mundial nesta sexta-feira (3)

As grandes atuações do goleiro Vozinha pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026 renderam uma homenagem diferente no Brasil. O jogador de 40 anos inspirou a criação da "Pizza Vozinha", lançada pela Pesto Pizzas, em Ribeirão Preto (SP), em uma iniciativa que une futebol, gastronomia e a paixão dos torcedores pelo Mundial.

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A ideia surgiu após um desafio lançado nas redes sociais pela empresária Nayara Custódio, proprietária da pizzaria ao lado de Diogo Custódio. Ela prometeu criar uma pizza em homenagem ao goleiro Vozinha caso uma publicação sobre o atleta alcançasse cinco mil curtidas. A meta foi atingida rapidamente pelos seguidores.

Para tornar a homenagem ainda mais especial, Nayara buscou conhecer o gosto pessoal do jogador. Ela entrou em contato com o irmão do goleiro Vozinha pelas redes sociais para descobrir qual era a pizza favorita do goleiro e, a partir da resposta, desenvolveu uma receita inspirada na preferência do atleta.

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— O desafio foi cumprido pelos seguidores, mas eu queria que a homenagem fosse verdadeira. Procurei o irmão do Vozinha pelas redes sociais e perguntei qual era a pizza favorita dele. A partir dessa conversa, criamos uma receita inspirada no seu sabor preferido. Foi a nossa forma de retribuir toda a emoção que ele proporcionou aos torcedores com suas grandes atuações na Copa — afirmou Nayara Custódio.

A "Pizza Vozinha" tem como base a tradicional pizza Marginal, bastante popular na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde e considerada a favorita do goleiro. A versão brasileira recebeu molho italiano, muçarela, presunto, bacon, cogumelos e creme quente de queijo Grana Padano, preservando a essência da receita original e acrescentando um toque característico da casa.

Goleiro Vozinha encara a Argentina por vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Após garantir classificação ao mata-mata, Cabo Verde volta a campo nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Argentina pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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➡️Argentina x Cabo Verde: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Quem avançar no confronto terá pela frente, nas oitavas de final, o vencedor do duelo entre Austrália e Egito.

Artilheiro da Argentina na Copa do Mundo, com cinco gols, Messi terá o fenômeno Vozinha, goleiro de Cabo Verde, pela frente na Copa do Mundo de 2026

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