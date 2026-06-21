Vozinha só perde para dois clubes do Brasileirão em ranking de seguidores nas redes Goleiro viralizou após a estreia do Cabo Verde na Copa do Mundo

O dia 15 de junho de 2026 entrou para a história de Josimar José Évora Dias, o Vozinha. O goleiro de Cabo Verde, que já havia conquistado os brasileiros após a atuação histórica no empate por 0 a 0 diante da Espanha na estreia da Copa do Mundo, alcançou uma marca impressionante nas redes sociais e agora só fica atrás de Flamengo e Corinthians entre os maiores perfis ligados ao futebol brasileiro.

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Vozinha atingiu a marca de 14,8 milhões de seguidores no Instagram, número que o coloca à frente de diversos clubes do futebol nacional. Entre os gigantes do Brasileirão, apenas o Flamengo, com 24,9 milhões de seguidores, e o Corinthians, com 15,7 milhões, aparecem à frente do goleiro cabo-verdiano.

O crescimento meteórico começou logo após a estreia de Cabo Verde no Mundial. Antes da partida contra a Espanha, o arqueiro possuía cerca de 50 mil seguidores. Durante a transmissão do jogo, o streamer Casimiro Miguel incentivou o público a seguir o jogador, provocando uma verdadeira mobilização nas redes sociais.

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Em entrevista à CazéTV, Vozinha não escondeu a surpresa com a repercussão e agradeceu o carinho recebido dos torcedores brasileiros.

Vozinha no duelo entre Cabo Verde e Espanha pela Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

— Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isso é louco, isso é louco. Muito obrigado. Sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para a Copa. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos sentindo esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer! — afirmou o goleiro.

O goleiro volta a campo neste domingo (21), às 19h (de Brasília), quando Cabo Verde enfrenta o Uruguai pela segunda rodada do Grupo H.

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