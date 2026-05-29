Vozes da Copa: Mauro Naves diz como Endrick e Rayan podem ajudar o Brasil

O jornalista do SBT e N Sports, Mauro Naves, foi o sétimo entrevistado da série Vozes da Copa, que traz todos os bastidores das transmissões da Copa do Mundo de 2026 para o leitor do Lance!. Responsável por acompanhar a Seleção Brasileira in loco em sete Copas do Mundo, o comunicador falou das expectativas para mais uma cobertura ao lado de Galvão Bueno, analisou como Endrick e Rayan podem ajudar a equipe de Ancelotti e comparou as situações das convocações de Romário em 2002 e Neymar em 2026.

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Expectativas para a Copa do Mundo

Apesar de ver outras seleções, como a França e a Espanha, mais preparadas que o Brasil para vencer o torneio, Mauro disse enxergar a equipe de Carlo Ancelotti como uma das que estão entre as melhores. Para ele ainda há tempo, por mais que pouco, para que o italiano faça ajustes no time mas ressaltou que os próprios jogos vão ditando as possibilidades.

Além disso, comentou as diferenças de fazer a cobertura pelo SBT e N Sports, estando ao lado de uma nova equipe com nomes como Galvão Bueno, Mauro Betting e Alexandre Pato.

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— Nessa hora, não dá para falar que o time do Ancelotti está mais pronto do que a França, Espanha e do que a própria Argentina. Acho que temos jogadores com qualidade suficiente para que ele possa, sim, fazer um time competitivo. E aí vai da Copa, jogo a jogo. Enfim, eu acho que o Brasil está no bolo ali de umas cinco ou seis. Não somos os favoritos, mas é difícil descartar o Brasil — iniciou.

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— É uma experiência diferente. Eu fiz seis Copas pela Globo, fiz uma Copa pela ESPN e agora essa com SBT e N Sports. É tudo novo, né? As pessoas com as quais eu vou trabalhar. Com exceção, evidentemente, do André Hernan, que vai estar lá de repórter, e do Galvão. Eu nunca trabalhei com Alexandre Pato e Mauro Beting, e vamos estar lá juntos. Eu os conheço já há um tempo, mas de trabalho não. Então cria aquela expectativa de como é que vai ser a química. Mas estou muito entusiasmado. Acho que vai funcionar — complementou Mauro.

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Endrick e Rayan na Copa do Mundo

Ao ser perguntado sobre a utilização de Endrick e Rayan no torneio Mundial, Mauro disse que entende que a convocação dos jovens para essa edição não é apenas um preparatório para 2030, mas que devem ajudar o Brasil como peças ativas. De acordo com ele, podem mudar jogos pela característica agressiva que possuem.

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— Eu acho que é para ser usado agora. A gente viu a intensidade com que entra o Endrick na partida, né? A gente viu no último amistoso (contra a Croácia). O cara entra, dá assistência, sofre pênalti... Ele é muito forte. Então, independentemente de ser jovem, a mesma coisa acontece com o Rayan. Acho que esses dois podem ajudar agora, sim — iniciou Mauro.

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— Evidentemente, daqui a quatro anos eles estarão mais experientes, enfim, poderão ajudar também na próxima Copa, mas tem que pensar agora. E eu acho que o Ancelotti pensou neles para agora. Para aquele jogo que está chatinho, travado, não está funcionando. Aí ele entra com o Luiz Henrique de um lado, com o Endrick no meio, o Rayan do outro, entendeu? Faz uma fumaça — finalizou o jornalista.

Endrick foi decisivo contra a Croácia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Victor Eleutério /Fotoarena/Folhapress)

Convocação de Romário em 2002 e Neymar em 2026

Alguns dias após a convocação de Carlo Ancelotti, que parou o país por conta do mistério sobre a presença de Neymar estar ou não entre os 26 convocados, Mauro comparou com a atmosfera feita antes da convocação de Felipão em 2002, que, na ocasião, deixou Romário de fora.

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Naquele ano, o Brasil terminou como campeão do mundo, porém, antes da Seleção ir à Copa, o apelo popular pelo nome do Baixinho foi grande. No entanto, para o comunicador, não chegou ao nível do debate acerca da presença de Neymar em 2026.

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— Com relação a 2002 de Romário e agora de Neymar, eu acho que agora foi muito mais midiático. Eu acho que agora dividiu mais opiniões e teve mais repercussão. Não que lá não dividisse, mas é outra época, né? Com as redes sociais, agora é totalmente diferente de 2002. Houve, sim, isso daí, "vai levar o Romário, não vai levar o Romário" e tal, mas não teve a repercussão que tem agora. A mídia hoje é outra. E milhões de pessoas conectadas ali, opinando: "Vai, não vai, vai, não vai". Eu acho que agora foi maior do que o clamor lá pelo Romário — afirmou.

Vozes da Copa

Além de Mauro Naves, Guilherme Beltrão, Mauro Beting, Galvão Bueno, Cristiane Rozeira, Neguerê e Gabriela Martins conversaram com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!

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