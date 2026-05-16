Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia
Relacionamento acabou na manhã desta sexta-feira (15)
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Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde desta sexta-feira (15). De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.
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Confira o que disse a defesa de Vini Jr:
"Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."
Ainda de acordo com a assessoria do craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, as garotas estavam acompanhadas de amigas pessoais de Éder Militão e Vini Jr.
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Como foi o anúncio do fim do relacionamento
O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.
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No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.
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