Do WhatsApp à crise: veja a linha do tempo do namoro de Virginia e Vini Jr

De rumores discretos nas redes sociais até um término cercado por polêmicas: o relacionamento entre a influenciadora Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr movimentou a internet nos últimos meses. O casal viveu um romance intenso, marcado por declarações públicas, viagens internacionais e até crise exposta nas redes.

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Primeiros rumores de Virginia e Vini Jr

As primeiras conversas da existência do affair começaram a surgir em setembro de 2025, quando fãs perceberam interações frequentes entre Virginia e Vini Jr. nas redes sociais. Curtidas, comentários e aparições em locais semelhantes alimentaram as especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.

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A relação ganhou ainda mais força no início de outubro, quando o jogador publicou um vídeo ao lado da influenciadora. Nas imagens, os dois aparecem dançando juntos e trocando olhares, o que foi interpretado pelos fãs como a confirmação do romance. O conteúdo viralizou rapidamente e colocou o casal entre os assuntos mais comentados da web.

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Período complicado no relacionamento

No entanto, o momento de exposição pública também coincidiu com a primeira grande crise do relacionamento. Ainda em outubro, a modelo Day Magalhães divulgou supostas conversas íntimas com Vini Jr., afirmando que o atacante seguia enviando mensagens para ela enquanto se aproximava de Virginia. A repercussão tomou conta das redes sociais e levou a influenciadora a confirmar que os dois estavam apenas "se conhecendo", indicando um afastamento após a polêmica.

Apesar da turbulência, o casal reatou semanas depois. Em 28 de outubro, Virginia compartilhou a primeira foto beijando Vini Jr. após o atacante preparar um pedido oficial de namoro em um hotel de luxo na Europa. O momento contou com decoração romântica, rosas vermelhas, balões e presentes, rendendo enorme repercussão entre os fãs do casal.

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Nos meses seguintes, Virginia e Vini Jr. passaram a dividir mais momentos da rotina nas redes sociais, mesmo mantendo parte da relação longe dos holofotes. Em entrevistas, a influenciadora chegou a comentar as dificuldades de namorar um atleta de elite, revelando até cuidados relacionados à rotina médica e antidoping do jogador do Real Madrid.

Enquanto isso, o relacionamento também virou tema constante nas redes sociais e em fóruns online, com memes, críticas e especulações sobre o futuro do casal.

Fim da relação de Virginia e Vini Jr

O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

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No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.