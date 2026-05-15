'Envolvido' em polêmica de Vini Jr e Virgínia, Militão se pronuncia

A influenciadora digital, Virgínia Fonseca, terminou seu relacionamento com Vini Jr, craque do Real Madrid. Com o surgimento de algumas especulações de que o camisa sete dos merengues havia contratado o serviço de acompanhantes, Éder Militão foi incluído na polêmica, como se estivesse no local onde o encontro supostamente aconteceu.

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Virginia anuncia fim de namoro com Vini Jr e movimenta a web; veja reações

Pela primeira vez, Militão se pronunciou nos seu Instagram, para esclarecer a situação. Confira o que foi dito:

"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação.

Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026, além de dedicar toda minha atenção à minha família, especialmente minha esposa, que está grávida.

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Confesso que estou assustado com toda essa situação. Cheguei ao ponto de praticamente não sair de casa quando minha esposa não está presente, justamente pelo impacto e pela proporção que essas acusações sem fundamento tomaram.

Reforço que, caso exista qualquer alegação concreta envolvendo meu nome, que sejam apresentadas provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet.

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A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta.

Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado."

Éder Militão - Real Madrid (Foto: Divulgação / Real Madrid)

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Como foi o anúncio do fim do relacionamento

O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

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No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.