'Envolvido' em polêmica de Vini Jr e Virgínia, Militão se pronuncia
Jogadores supostamente se encontraram com acompanhantes
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A influenciadora digital, Virgínia Fonseca, terminou seu relacionamento com Vini Jr, craque do Real Madrid. Com o surgimento de algumas especulações de que o camisa sete dos merengues havia contratado o serviço de acompanhantes, Éder Militão foi incluído na polêmica, como se estivesse no local onde o encontro supostamente aconteceu.
Do WhatsApp à crise: veja a linha do tempo do namoro de Virginia e Vini Jr
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Pela primeira vez, Militão se pronunciou nos seu Instagram, para esclarecer a situação. Confira o que foi dito:
"Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação.
Neste momento, estou totalmente comprometido com minha recuperação após a lesão que me tirou da disputa da Copa do Mundo de 2026, além de dedicar toda minha atenção à minha família, especialmente minha esposa, que está grávida.
Confesso que estou assustado com toda essa situação. Cheguei ao ponto de praticamente não sair de casa quando minha esposa não está presente, justamente pelo impacto e pela proporção que essas acusações sem fundamento tomaram.
Reforço que, caso exista qualquer alegação concreta envolvendo meu nome, que sejam apresentadas provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet.
A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta.
Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado."
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Como foi o anúncio do fim do relacionamento
O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.
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No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.
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