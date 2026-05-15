Romário não poupou palavras ao comentar suas expectativas para o desempenho de Vinícius Júnior na Copa do Mundo. Para o ex-jogador, o camisa 7 do Real Madrid precisa levar o protagonismo que exerce na equipe espanhola para a Seleção Brasileira.

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Em entrevista, o campeão mundial de 1994 afirmou não enxergar em Vinícius Júnior, nem no restante do elenco de Carlo Ancelotti, a capacidade de decidir o Mundial a favor do Brasil. Apesar da declaração, o ex-atacante deixou claro que torce para que o ex-atleta do Flamengo não sinta o peso da camisa.

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— No futebol, a gente fala através dos números. No Real Madrid, ele é protagonista. Mas, quando veste a camisa da seleção, ele é outro Vini Jr. Vai fazer 50 jogos e não tem nem dez gols. Então, não dá para esperar muita coisa — iniciou Romário.

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— Tomara que ele reverta o que vem acontecendo até agora e que, quando bote a camisa amarela, aquela porra não pese muito nele. Porque a gente está precisando dele. Mas não o vejo como um cara que vai decidir alguma coisa. Não tem um jogador que eu fale: "pô, esse cara é f***" — completou o ex-jogador.

Vinicius Júnior em partida pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vinicius Júnior anuncia escritório de advocacia antirracista

O atacante Vinícius Júnior criou um escritório de advocacia antirracista vinculado ao Instituto Vini Jr. O jogador divulgou a iniciativa nas redes sociais na quarta-feira (13). A data escolhida marca o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888.

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O projeto funcionará em parceria com o Instituto Vini Jr., que já desenvolve ações sociais. O escritório terá foco inicial em casos de racismo relacionados à educação e ao esporte. A proposta foi apresentada publicamente por meio de um vídeo de divulgação.

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— 13 de maio, para mim, representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade — declarou o atacante.

No vídeo, Vini Jr. abordou os impactos do racismo na sociedade.

— O racismo ainda prende, ainda machuca e ainda silencia. Em pequenos gestos… tento ajudar. A liberdade não chegou para todo mundo — afirmou.

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O anúncio acontece em meio à trajetória de Vini Jr. como uma das principais vozes do futebol no combate ao racismo. O jogador sofreu vários episódios de ataques racistas na Europa nos últimos anos.

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