A poucos dias da estreia da Colômbia na Copa do Mundo de 2026, uma polêmica envolvendo James Rodríguez e Antonella Petro, filha do presidente Gustavo Petro, tomou conta das redes sociais e gerou debates no país.

continua após a publicidade

➡️Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste sábado (6/6)

O episódio ocorreu durante a cerimônia de entrega da bandeira à delegação colombiana, realizada na quinta-feira (4), antes do embarque da equipe para o Mundial. Na ocasião, o presidente entregou bandeiras nacionais e chapéus tradicionais aos jogadores da seleção.

Após a divulgação de imagens do evento, surgiram acusações de que James Rodríguez teria ignorado um pedido de foto feito por Antonella Petro, de 17 anos, que acompanhava o pai na cerimônia. A situação repercutiu rapidamente e provocou uma onda de críticas ao camisa 10 da seleção colombiana.

continua após a publicidade

Filha mais velha do presidente critica James Rodríguez

Entre as manifestações mais duras esteve a de Andrea Petro, filha mais velha do presidente colombiano. Em uma publicação nas redes sociais, ela criticou o comportamento atribuído ao jogador:

— Não é digno de vestir a camisa — escreveu.

Andrea também afirmou que a atitude demonstraria o caráter do atleta.

— A atitude mostra o tipo de pessoa que ele é. Ele também é pai. Acho que não gostaria se sua filha fosse destratada por alguém que admira — declarou.

continua após a publicidade

Além das críticas de Andrea, o caso gerou reações de políticos e personalidades colombianas. O vereador de Bogotá, Heidy Sánchez chamou o camisa 10 de "chorão e covarde em campo", enquanto outros jogadores da seleção também passaram a ser criticados por supostamente ignorarem Antonella durante o evento.

Segundo o jornalista César Augusto Londoño, a repercussão fez com que James Rodríguez e familiares passassem a receber ameaças nas redes sociais.

Antonella Petro e Gustavo Petron antes de polêmica com James Rodriguez<br>(Foto: Divulgação)

Antonella sai em defesa de James Rodríguez

Diante da repercussão, a própria Antonella decidiu se manifestar. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (5), a jovem afirmou que James é seu ídolo e negou qualquer ressentimento em relação ao jogador.

Apaixonada por futebol e torcedora do Millonarios e do Barcelona, Antonella relembrou que o primeiro gol que comemorou na vida foi marcado por James na Copa do Mundo de 2014:

— O primeiro gol que comemorei em toda minha vida foi o de James na Copa de 2014. Uma das minhas melhores lembranças foi quando eu tinha seis anos e o conheci. Como posso ficar triste assistindo à seleção? Seria algo ilógico. Ontem foi um dia que guardarei, com alegria, para sempre no meu coração. Digo a toda a Colômbia que devemos apoiar a nossa seleção. Em campo, somos um só país — escreveu.

A jovem também revelou que o meia foi uma inspiração para que ela começasse a jogar futebol.

— Você é meu ídolo, minha referência. Por sua causa comecei a jogar futebol e, quando você me deu a mão, por dentro, embora não parecesse, colapsei um pouco — afirmou.

Federação Colombiana repudia ataques

A repercussão levou a Federação Colombiana de Futebol a divulgar uma nota oficial. No comunicado, a entidade repudiou ataques, agressões e manifestações de assédio contra jogadores, familiares e integrantes da delegação nacional.

A federação também ressaltou que a cerimônia de entrega da bandeira é um ato protocolar e institucional, tradicionalmente realizado antes de competições internacionais, e pediu união dos colombianos em torno da seleção durante a disputa da Copa do Mundo.

James Rodríguez ainda não se pronunciou publicamente sobre o episódio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.