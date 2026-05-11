Vidente crava se Neymar estará ou não na Copa do Mundo

O vidente Robério de Ogum afirmou, por meio do seu Instagram, que Neymar estará na Copa do Mundo de 2026. O tema que domina os debates esportivos nos últimos meses, segundo a sua previsão, já tem uma definição e é positiva para o camisa 10 do Santos.

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O jogador, que fez o seu último jogo com a Amarelinha em outubro de 2023, quando rompeu os ligamentos do joelho contra o Uruguai, ainda não foi convocado desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da Seleção Brasileira.

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— Muitas pessoas têm me perguntado se o Neymar realmente voltará para a Seleção Brasileira. E eu digo que sim! Quando eu previ que o Neymar, minha amiga, ele voltaria a jogar no Santos ou no Flamengo, e ninguém acreditava nisso, ele veio. Aí eu fiz a previsão de que ele iria para a Copa do Mundo, porque o plano espiritual me mostrava — iniciou.

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— Ele teve contusão depois disso... Depois dessa minha previsão, ele operou, voltou a jogar, tá jogando bem... E ele vai, sim, pra Copa do Mundo! Eu fiz essa previsão no momento mais difícil que ele estava atravessando: vir ao Brasil, se recuperar, fez a cirurgia que fez depois da minha previsão, e hoje está jogando no Santos, está jogando bem — complementou.

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— Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que o Neymar estará na Seleção Brasileira e o Brasil tem tudo para ser campeão. O Brasil pode, sim, ser campeão do mundo e tem condições de ser campeão do mundo — finalizou o vidente.

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Neymar marcou contra o RB Bragantino (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

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O primeiro tempo foi movimentado na Vila Belmiro, com Neymar e Escobar reclamando de pênaltis e a arbitragem sendo alvo de vaias da torcida. O Bragantino assustou primeiro em chute de Juninho Capixaba, mas o Santos respondeu com boas chances de Barreal, Rollheiser e Neymar, além de exigir defesas importantes de Tiago Volpi. Diógenes também apareceu bem para evitar o gol do Massa Bruta, até que Neymar, mesmo sem grande atuação, aproveitou o melhor momento santista para abrir o placar aos 40 minutos.

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Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino tentou reagir e levou perigo em chute de Gustavo Marques defendido por Diógenes, mas o Santos manteve o controle da partida e ampliou com Adonis Frías, que aproveitou sobra na área após disputa de Barreal para marcar. Com boa atuação coletiva e Neymar decisivo mais uma vez, o Peixe voltou a vencer na Vila Belmiro e ganhou fôlego na luta para sair da parte de baixo da tabela.

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