A vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (10), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltou a colocar Neymar no centro das atenções da torcida brasileira.

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Mesmo sem uma atuação brilhante durante os 90 minutos, o camisa 10 abriu o placar ainda na primeira etapa, na Vila Belmiro, e foi decisivo para mais uma vitória importante do Peixe na luta contra a parte de baixo da tabela. O segundo gol santista foi marcado por Adonis Frías.

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Nas redes sociais, torcedores aproveitaram o desempenho e os números recentes de Neymar para pedir a convocação do atacante para a próxima Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista final da Seleção Brasileira no próximo dia 18.

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A reação dos internautas ganhou força principalmente após a divulgação das estatísticas do craque nos últimos jogos pelo Santos. Nas últimas 16 partidas com a camisa santista, Neymar soma 11 gols, quatro assistências e 15 participações diretas em gols — média próxima de uma contribuição por jogo.

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Veja a repercussão:

O gol marcado diante do Bragantino também teve um significado especial. Na comemoração, Neymar foi até um camarote da Vila Belmiro abraçar sua mãe, Nadine, em homenagem ao Dia das Mães. Os jogadores do Santos atuaram com os nomes das respectivas mães estampados nas camisas.

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Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Red Bull Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O camisa 10 não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a derrota para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Desde então, o retorno do jogador ao time nacional passou a ser debatido constantemente entre torcedores e analistas.

Antes da convocação oficial de Ancelotti, Neymar ainda terá mais duas oportunidades para aumentar seus números pelo Santos. O Peixe enfrenta o Coritiba na quarta-feira (13), pela Copa do Brasil, e volta a encarar o clube paranaense no domingo (17), pelo Brasileirão.

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