Declaração de Messi sobre Neymar na Copa do Mundo divide opiniões: 'Respeito'
Última vez que os craques se encontraram em campo foi atuando pelo PSG
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Lionel Messi, atual campeão da Copa do Mundo, craque da Argentina e do Inter Miami, falou em entrevista sobre a possibilidade de Neymar disputar Mundial de 2026. De acordo com o argentino, ele não tem uma opinião formada, mas ama o brasileiro como um irmão e deseja que ele tenha condições de participar da competição.
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Veja como os internautas reagiram a declaração de Lionel Messi:
Tradução: Respeito entre grandes jogadores. Futebol sempre é melhor quando talentos como Neymar estão no palco mais alto.
Tradução: Neymar ainda é um dos melhores, muito triste ver como a sua carreira mudou de rumo, mas vai ser bom vê-lo na Copa do Mundo.
Tradução: Mas onde exatamente o Neymar vai jogar nesse time do Brasil? Eu acho que o tempo dele no futebol internacional já acabou.
Tradução: Serie ótimo ver o Neymar na Copa do Mundo, talvez ele entregue ao Brasil a confiança que faltava.
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Neymar falou sobre Mess e a Copa
Em seu canal no Youtube, Neymar postou um vídeo viajando à Argentina para disputar uma partida entre San Lorenzo e Santos. Enquanto falava com os jornalistas depois do jogo, um repórter argentino perguntou se o camisa 10 do Peixe ainda tem vontade de jogar com ou contra Messi. Confira a resposta do brasileiro:
- Claro, uma final (de Copa do Mundo) entre Brasil e Argentina seria espetacular - afirmou o craque.
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