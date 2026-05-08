Vozes da Copa: Mauro Beting é sincero sobre Neymar e vê Brasil fora da briga

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Mauro Beting foi o segundo convidado da série Vozes da Copa, que vai levar o leitor do Lance! para dentro das transmissões da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O comentarista, que cobrirá o evento pelo SBT e N Sports, revelou que não acredita no hexa da Seleção Brasileira em 2026 e opinou sobre a possível convocação de Neymar.

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Nos últimos anos, as mesas redondas passaram a discutir uma mudança no esporte bretão. No contexto do "futebol moderno", que teria passado a ser muito mais coletivo e menos decidido por individualidades, o brilho de um jogador ainda é necessário para ganhar uma Copa do Mundo? Para Mauro Beting, a estrela de um atleta ainda pode fazer a diferença, e por isso a Espanha surge como grande favorita à conquista.

— O coletivo fala mais alto, pelo menos tem sido assim. É um futebol mais coletivo, mas nomes como Mbappé, Messi, fazem diferença. O Yamal é um jogador extraclasse, e acho que a Espanha vai ganhar de Portugal e vai ser bicampeã. Mas sim, o futebol é cada vez mais do coletivo do que das individualidades como Maradona em 1986 e Garrincha em 1962. Se o Yamal estiver 100%, ele vai ajudar essa Espanha, que é muito boa, a ser mais uma vez campeã do mundo — opinou o jornalista, em entrevista ao Lance!.

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➡️Vozes da Copa: Galvão Bueno projeta Brasil na Copa e avalia impacto de Ancelotti

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Mas e o Brasil?

Se o palpite de Mauro Beting aponta para a Espanha, significa que a Seleção Brasileira chegaria ao seu maior jejum em Copas do Mundo. De 1970 a 1994, foram 24 anos sem conquistar o maior torneio de futebol do planeta, mas Romário e cia. decidiram pela Amarelinha.

Apesar de não acreditar em título, o jornalista vê o Brasil fazendo uma boa Copa do Mundo sob o comando de Carlo Ancelotti.

— Ancelotti consegue já dar um jeito; acho que o Brasil vai fazer uma Copa do Mundo boa, para muitos surpreendente. Tem potencial para ir até a semifinal. Mas é claro, estamos falando aqui de desfalques importantes, como Estêvão e Militão. É uma Copa do Mundo com 48 seleções, provavelmente com a maior temperatura da história, jogadores chegando cansados por uma temporada insana. As coisas podem se modificar, claro, mas, em condições normais, pelo caminho que o Brasil tem, dá para sonhar com uma semifinal — palpitou Mauro Beting.

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Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo?

No dia 18 de maio, Carlo Ancelotti vai divulgar a lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A maior expectativa é pela convocação ou não de Neymar, principal nome do futebol canarinho nos últimos anos. Aos 34 anos, o atleta acumulou problemas físicos que podem ter comprometido sua presença no Mundial em 2026.

Em entrevista, o técnico italiano já revelou que não precisa testar Neymar e que a convocação depende da condição física do camisa 10 do Santos. Mauro Beting revelou que levaria o jogador, mas que não o vê na lista de Ancelotti.

— O Neymar pela idade, lesões, pode estar entre os 26, mas precisa jogar mais do que tem jogado. Não só pela questão física, mas tecnicamente ele não tem ajudado tanto o Santos. Entre 26 dá. Na lista do Mauro Beting, estaria, mas acho difícil que na do Ancelotti ele esteja. Ninguém que começou a jogar nesse século jogou mais que o Neymar, mas ele não tem jogado tanto. É uma Copa do Mundo física, com oito jogos — encerrou o jornalista.

Vozes da Copa

Além de Mauro Beting, Galvão Bueno, narrador do SBT e da N Sports, já conversou com o Lance! sobre a Copa do Mundo de 2026. Confira todos os detalhes no Youtube do Lance!