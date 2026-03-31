Vidente crava placar de amistoso entre Seleção Brasileira e Croácia

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando, nos Estados Unidos, por um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Brasil.

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Ao analisar a partida, o tarólogo chamou atenção para o equilíbrio do confronto. De acordo com a previsão, a Seleção Brasileira deve dominar as ações dentro de campo. Apesar disso, Luiz Filho destacou um crescimento da equipe croata ao longo da partida.

O vidente afirmou que a Croácia pode surpreender o Brasil durante o segundo tempo, o que pode gerar um empate ao final dos 90 minutos. Apesar disso, a tendência é de uma vitória brasileira.

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Seleção Brasileira

Após a derrota para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), a Seleção Brasileira irá enfrentar a Croácia, nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos.

Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.

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Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.

Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.

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