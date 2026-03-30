Brasil x Croácia: Inteligência artificial aponta favorito em amistoso

O Brasil enfrenta a Croácia em um confronto que carrega o peso de um trauma recente: a eliminação brasileira nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Croácia levou a melhor após empate em 1 x 1 na prorrogação. O amistoso funciona como último teste de Carlo Ancelotti antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo 2026.

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➡️ Sem Neymar e Petkovic: Brasil x Croácia terá ausência dos protagonistas do último duelo

A análise da Inteligência Artificial Chat GPT apontou a Croácia como ligeira favorita à vitória. Os argumentos apresentados foram de que a Seleção Brasileira chega abalada pela derrota de 2 x 1 para a França, em Boston, e acumula uma lista de oito desfalques de peso. Já a Croácia vem embalada pela vitória de virada sobre a Colômbia por 2 x 1 também em Orlando, resultado que aumentou para nove jogos a série de invencibilidade da equipe de Zlatko Dalic.

A Croácia vive fase muito consistente. A equipe finalizou as Eliminatórias da UEFA no topo do Grupo L, com 22 pontos em 24 possíveis, incluindo sete vitórias e um empate. Os resultados mais expressivos da campanha foram o 7 x 0 sobre Gibraltar, o 5 x 1 sobre a República Tcheca e o 4 x 0 sobre Montenegro.

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O caminho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

O Brasil é cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia no Mundial será contra os marroquinos em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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