Veja gols em PSG x Bayern: virou goleada! Dembélé faz o quinto para os franceses
Equipes se enfrentam pela semifinal da Champions League
O primeiro tempo de PSG e Bayern de Munique, desta terça-feira (28), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League, foi histórico. Com direito a cinco gols, a equipe francesa foi para o intervalo da partida com a vantagem de 3 a 2. Os atacantes Kvaratskhelia e Dembélé, além do meia João Neves, marcaram para o time parisiense. Harry Kane e Olise balançaram as redes para os alemães.
O centroavante inglês abriu o placar aos 17 minutos de pênalti. A penalidade aconteceu após o zagueiro Pacho derrubar o colombiano Luis Díaz dentro da área em meio a um contra-ataque fulminante do Bayern de Munique.
Com muita categoria, Harry Kane converteu a cobrança sem dar nenhuma chance de defesa para o goleiro Matvei Safonov. O camisa 9 apenas deslogou o arqueiro adversário e finalizou no lado oposto da queda.
A liderança alemã no placar não durou muito tempo. Aos 24 minutos, Kvaratskhelia por meio de uma jogada individual pela ponta esquerda, empatou a partida com um belo gol. Veja abaixo:
Aos 32 minutos, João Neves virou a partida pelo PSG. Tudo começou em uma cobrança de escanteio de Dembélé, que achou o companheiro livre na área alemã para marcar de cabeça.
Antes do final do primeiro tempo, o Bayern de Munique voltou a deixar o placar empatado. Em uma jogada individual, Michael Olise conseguiu finalizar no meio de três jogadores do PSG e marcar.
No último lance da primeira etapa, Dembélé deixou novamente a equipe francesa na frente do placar. O gol do atual melhor jogador do mundo aconteceu por meio de um pênalti. A arbitragem identificou, através do VAR, um toque de mão de Alphonso Davies.
No início do segundo tempo, Kvaratskhelia voltou a marcar pelo PSG. O atacante aproveitou uma boa jogada pela ponta direita de Hakimi para finalizar livre na área alemã e marcar aos 55 minutos.
Três minutos depois, o PSG aproveitou um apagão da equipe alemã para marcar novamente. Desta vez, Dembélé voltou a balançar as redes com um golaço.
