Astro do PSG critica Endrick após atitude de brasileiro: 'Jogue futebol'

Adversário do Brasil na Copa do Mundo, o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, já vem sofrendo na mão dos brasileiros. O lateral da equipe francesa foi adversário de Endrick no Campeonato Francês e acabou levando a pior. O time parisiense foi derrotado pelo Lyon por 2 a 1, e o ex-Real Madrid marcou um dos gols. Na comemoração, dançou em frente à torcida rival, o que o levou a ser criticado por Hakimi.

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Após o jogo, Hakimi foi perguntado sobre o motivo de ter ido conversar com Endrick depois que o brasileiro abriu o placar. O marroquino disse que foram falas de jogo, especificamente porque estava perdendo e de cabeça quente, mas que pediu para ele não provocar os torcedores do PSG e que focasse no futebol.

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– O que eu disse ao Endrick? Essas coisas acontecem. Eu queria que meu time permanecesse focado e que ele parasse de fazer coisas contra nossos torcedores. Que jogue futebol, especialmente porque ele é um bom jogador. Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo – disse Hakimi.

Endrick fez um gol e deu uma assistência em jogo contra o PSG. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Curiosamente, apesar das críticas, Hakimi já foi o alvo, em vez do crítico, no passado. Na Copa do Mundo de 2022, após classificar Marrocos para as quartas de final no duelo contra a Espanha, o lateral comemorou com uma "dança do pinguim" que irritou a seleção espanhola.

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Endrick é protagonista da vitória do Lyon sobre o PSG

Além dos holofotes fora de campo, o jovem brasileiro, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, também brilhou dentro das quatro linhas e foi o grande nome da partida. Mesmo com o PSG dominando a posse de bola (78%) e finalizando dez vezes, o time visitante foi mais eficiente. Endrick participou diretamente dos dois gols da equipe.

Aos 19 anos, ele abriu o placar com um chute de primeira, aproveitando um rebote de Afonso Moreira. Na sequência, Endrick cobrou escanteio e serviu Moreira, que dominou e finalizou com precisão para ampliar. O PSG descontou nos acréscimos com Kvaratskhelia, em um chute de fora da área que ainda raspou na trave, mas a reação parou por ali.

Desde que chegou à França, em janeiro, Endrick soma sete gols e sete assistências. A vitória, no entanto, não foi suficiente para evitar as eliminações do Lyon nas quartas de final da Copa da França e nas oitavas da Europa League. O principal objetivo do clube agora é garantir o retorno à Champions League.

completar 18 anos, em dezembro de 2027.

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