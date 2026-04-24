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Técnico do PSG é duro ao ser questionado sobre Copa do Mundo: 'Não interessa'

Luis Enrique falou sobre dosagem de minutos de jogadores às vésperas do Mundial

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
13:43
Luis Enrique durante jogo entre PSG e Bayern de Munique, no Mundial de Clubes
imagem cameraLuis Enrique durante jogo entre PSG e Bayern de Munique, no Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
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Técnico do PSG, Luis Enrique foi duro ao ser questionado sobre a possibilidade de dosar minutos de atletas visando a Copa do Mundo. Na véspera do jogo contra o Angers, o espanhol foi claro ao afirmar que sua prioridade é o clube francês.

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- Sou o técnico do PSG, não me importo com o resto. Não me interessa. O que tenho que administrar é a situação no PSG. O resto… É muito claro.

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No elenco, o PSG conta com diversos nomes que representam suas seleções nacionais, como é o caso de Marquinhos, do Brasil. No entanto, o comandante prioriza a conquista da Ligue 1, uma vez que a disputa com o Lens está aberta restando cinco rodadas para o fim do Campeonato Francês.

Além da disputa interna, o PSG também luta pela conquista do bicampeonato da Champions League. A equipe está na semifinal da competição europeia e encara o Bayern de Munique em jogos de ida e volta em busca de uma vaga na decisão.

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Elenco do PSG de olho na Copa do Mundo

Embora peças importantes como Kvaratschelia, Zabarnyi e Safonov não disputarão a Copa do Mundo, o PSG conta com diversos nomes importantes que miram o torneio do meio do ano. No entanto, o clube também lida com a pressão para conquistar os títulos mais importantes da temporada.

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Marquinhos desfalca o Brasil contra a França (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Marquinhos durante o hino nacional do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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