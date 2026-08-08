Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante Galo venceu as últimas três partidas longe de Belo Horizonte

Um dos principais fantasmas do Atlético no primeiro semestre parece ter ficado para trás, ao menos momentaneamente. O desempenho como visitante, que era um dos maiores problemas da equipe, melhorou nas últimas partidas, e o Galo chega embalado por uma sequência positiva longe de Belo Horizonte.

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Um dos principais fantasmas do Atlético no primeiro semestre parece ter ficado para trás, ao menos momentaneamente. O desempenho como visitante, que era um dos maiores problemas da equipe, melhorou nas últimas partidas, e o Galo chega embalado por uma sequência positiva longe de Belo Horizonte.

Neste sábado (8), o Atlético visita o Remo, às 18h30, no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar mais três pontos, a equipe tenta ampliar a boa fase como visitante e ganhar posições na tabela da competição.

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Nos últimos três compromissos disputados fora de casa, o Galo conquistou 100% de aproveitamento. Foram vitórias sobre Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Juventude, pela Copa do Brasil.

Nessas partidas, o time mineiro marcou quatro gols, um contra Vasco e Juventude e dois diante do Palmeiras; e sofreu apenas um, justamente na vitória sobre a equipe paulista.

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Diante do Remo, o Atlético tentará ampliar a sequência para quatro vitórias consecutivas como visitante. Atualmente na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Galo pode encurtar a distância para a zona de classificação à Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.

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Atlético como visitante na temporada

Apesar da sequência positiva recente, os números do Atlético longe de Belo Horizonte ainda refletem as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada. Até o momento, a equipe soma aproveitamento de apenas 37,7% como visitante.

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Números do Atlético fora de casa em 2026:

22 jogos

7 vitórias

4 empates

11 derrotas

Aproveitamento: 37,7%

Sob o comando de Eduardo Domínguez, o desempenho fora de casa ainda é semelhante ao registrado na temporada como um todo. Apesar da evolução recente, o treinador argentino segue em busca de melhorar os números da equipe como visitante.

Atlético como visitante com Eduardo Domínguez

15 jogos

5 vitórias

1 empate

9 derrotas

Aproveitamento: 35,5%

Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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