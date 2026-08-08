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Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante

Galo venceu as últimas três partidas longe de Belo Horizonte

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/08/2026 06:00
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores Atlético contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores Atlético contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Um dos principais fantasmas do Atlético no primeiro semestre parece ter ficado para trás, ao menos momentaneamente. O desempenho como visitante, que era um dos maiores problemas da equipe, melhorou nas últimas partidas, e o Galo chega embalado por uma sequência positiva longe de Belo Horizonte.
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Um dos principais fantasmas do Atlético no primeiro semestre parece ter ficado para trás, ao menos momentaneamente. O desempenho como visitante, que era um dos maiores problemas da equipe, melhorou nas últimas partidas, e o Galo chega embalado por uma sequência positiva longe de Belo Horizonte.

Neste sábado (8), o Atlético visita o Remo, às 18h30, no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar mais três pontos, a equipe tenta ampliar a boa fase como visitante e ganhar posições na tabela da competição.

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Nos últimos três compromissos disputados fora de casa, o Galo conquistou 100% de aproveitamento. Foram vitórias sobre Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Juventude, pela Copa do Brasil.

Nessas partidas, o time mineiro marcou quatro gols, um contra Vasco e Juventude e dois diante do Palmeiras; e sofreu apenas um, justamente na vitória sobre a equipe paulista.

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Diante do Remo, o Atlético tentará ampliar a sequência para quatro vitórias consecutivas como visitante. Atualmente na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Galo pode encurtar a distância para a zona de classificação à Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.

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Atlético como visitante na temporada

Apesar da sequência positiva recente, os números do Atlético longe de Belo Horizonte ainda refletem as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada. Até o momento, a equipe soma aproveitamento de apenas 37,7% como visitante.

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Números do Atlético fora de casa em 2026:

  • 22 jogos
  • 7 vitórias
  • 4 empates
  • 11 derrotas
  • Aproveitamento: 37,7%

Sob o comando de Eduardo Domínguez, o desempenho fora de casa ainda é semelhante ao registrado na temporada como um todo. Apesar da evolução recente, o treinador argentino segue em busca de melhorar os números da equipe como visitante.

Atlético como visitante com Eduardo Domínguez

  • 15 jogos
  • 5 vitórias
  • 1 empate
  • 9 derrotas
  • Aproveitamento: 35,5%
Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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