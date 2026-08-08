Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante
Galo venceu as últimas três partidas longe de Belo Horizonte
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Um dos principais fantasmas do Atlético no primeiro semestre parece ter ficado para trás, ao menos momentaneamente. O desempenho como visitante, que era um dos maiores problemas da equipe, melhorou nas últimas partidas, e o Galo chega embalado por uma sequência positiva longe de Belo Horizonte.
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Neste sábado (8), o Atlético visita o Remo, às 18h30, no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar mais três pontos, a equipe tenta ampliar a boa fase como visitante e ganhar posições na tabela da competição.
Nos últimos três compromissos disputados fora de casa, o Galo conquistou 100% de aproveitamento. Foram vitórias sobre Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Juventude, pela Copa do Brasil.
Nessas partidas, o time mineiro marcou quatro gols, um contra Vasco e Juventude e dois diante do Palmeiras; e sofreu apenas um, justamente na vitória sobre a equipe paulista.
Diante do Remo, o Atlético tentará ampliar a sequência para quatro vitórias consecutivas como visitante. Atualmente na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Galo pode encurtar a distância para a zona de classificação à Libertadores, principal objetivo do clube na temporada.
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Atlético como visitante na temporada
Apesar da sequência positiva recente, os números do Atlético longe de Belo Horizonte ainda refletem as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada. Até o momento, a equipe soma aproveitamento de apenas 37,7% como visitante.
Números do Atlético fora de casa em 2026:
- 22 jogos
- 7 vitórias
- 4 empates
- 11 derrotas
- Aproveitamento: 37,7%
Sob o comando de Eduardo Domínguez, o desempenho fora de casa ainda é semelhante ao registrado na temporada como um todo. Apesar da evolução recente, o treinador argentino segue em busca de melhorar os números da equipe como visitante.
Atlético como visitante com Eduardo Domínguez
- 15 jogos
- 5 vitórias
- 1 empate
- 9 derrotas
- Aproveitamento: 35,5%
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