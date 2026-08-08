Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Remo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (8) às 18h30 no Estádio Mangueirão
O Atlético está escalado para enfrentar o Remo em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (8) às 18h30 no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará.
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Como chegam as equipes?
O Remo chega para o confronto após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Santos. No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, na Vila Belmiro. Já na partida de volta, disputada na última terça-feira (4), no Mangueirão, o time paraense foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus à competição.
No Campeonato Brasileiro, a situação do Remo também é delicada. A equipe ocupa a vice-lanterna, com apenas 21 pontos conquistados, e tenta reagir para iniciar a recuperação na tabela.
Já o Atlético chega embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols com o Juventude na partida de ida, na Arena MRV, o Galo buscou a vitória por 1 a 0 em Caxias do Sul, com um gol no último lance do confronto, garantindo a vaga na próxima fase.
No Campeonato Brasileiro, o momento também é de evolução. O Atlético ocupa a 10ª colocação, com 28 pontos, e busca manter a sequência positiva para se aproximar do G6 e fortalecer a briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Confira a arbitragem e as escalações de Remo x Atlético-MG
Remo x Atlético-MG
22ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 8 de Agosto às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, Belém do Pará
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🟨 Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Mateus Alexandre, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welisson, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Gabriel Tagliari
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Pascini; Cissé, Alan Franco e Maycon; Bernard, Alan Minda e Reinier
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