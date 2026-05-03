Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía por derrota para o Internacional

O Fluminense perdeu para o Internacional, na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao técnico Luis Zubeldía depois da derrota.

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Contra o Internacional, o Fluminense teve mais uma atuação para se esquecer e perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0 no Beira-Rio. Bernabei e Alerrandro fizeram os gols do Colorado na partida.

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Nas redes sociais, o técnico argentino do Tricolor foi alvo de muitas críticas depois da derrota do Fluminense para o Internacional. Veja os comentários abaixo:

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Internacional x Fluminensse no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Internacional e Fluminense

A primeira parte do duelo foi de muita disputa física, e o número de cartões e faltas assinaladas resume. Foram quatro advertências para o Colorado e duas para o Tricolor, e 24 faltas. Com a bola rolando, o Fluminense teve mais posse de bola, mas pouco agrediu a meta defendida por Anthoni. O Internacional, por sua vez, foi ao ataque mais agudo e aproveitou erro de posicionamento da zaga carioca para abrir o placar com Bernabei.

Quando colocou em campo dois destaques, que haviam sido poupados de olho no confronto com o Rivadavia pela Libertadores, o Fluminense assustou logo de cara e acertou a trave com Savarino. No ataque seguinte, no entanto, Arana falhou dentro da área e Alerrando ampliou para o Inter.

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O Fluminense cresceu no jogo contra o Internacional, criou outras boas oportunidades no campo de ataque, mas parou na defesa bem postada armada por Paulo Pezzolano e em boa atuação de Anthoni. As entradas de Savarino, Serna e Hércules deram mais mobilidade e qualidadem nas o prejuízo foi grande.

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