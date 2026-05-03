Renato Gaúcho vira assunto depois de empate heroico do Vasco: 'De verdade'

O Vasco de Renato Gaúcho conseguiu um empate heróico contra o Flamengo, na tarde deste domingo (3), depois de sair perdendo por 2 a 0. Nas redes sociais, o nome do treinador cruz-maltino ficou muito em alta depois do resultado no clássico.

continua após a publicidade

Muitos torcedores do Vasco criticaram Renato Gaúcho depois da escalação inicial e dos gols do Flamengo. No segundo tempo, entretanto, as mexidas do treinador surtiram efeito e o Gigante da Colina conseguiu o empate.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim por empate do Vasco

Nas redes sociais, o nome do treinador ficou em alta. Alguns torcedores criticaram a postura da equipe, mas outros reconheceram o mérito do técnico no empate. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Renato Gaúcho no clássico entre Vasco e FLamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador depois do clássico

Como foi o empate do Vasco de Renato Gaúcho

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco de Renato Gaúcho até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols do Vasco de Renato Gaúcho! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas