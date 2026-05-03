Atitude de Neymar com Robinho Jr chama atenção: 'Inacreditável'

A tarde de treino no CT Rei Pelé contou com uma cena inusitada neste domingo (3). Neymar e Robinho Jr se desentenderam depois de uma jogada no treinamento. Nas redes sociais, a notícia rapidamente viralizou e chocou toredores.

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O episódio entre Neymar e Robinho Jr aconteceu no retorno do elenco à Baixada Santista, um dia depois do empate com o Palmeiras, e envolveu justamente o grupo que não havia sido utilizado no clássico com o rival.

Nas redes sociais, torcedores reagiram muito ao desentendimento entre Neymar e Robinho Jr, inclusive com memes. Veja abaixo:

Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Veja reação dos torcedores

Entenda epísódio entre Neymar e Robinho Jr

Neymar teria entrado mais forte em uma disputa com Robinho Jr., em um lance descrito como típico de treino que acabou indo além do limite. A informação foi publicada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!.

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A intensidade mostrada pelo camisa 10 teria extrapolado o tom da atividade, mas o próprio jogador reconheceu o excesso e, em seguida, conversou com o garoto. Na conversa, Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr., com quem mantém boa relação desde o início do ano passado, quando passou a acolher mais de perto os jovens do elenco.

O episódio entre Neymar e Robinho Jr, embora tenha causado estranhamento no momento, foi rapidamente administrado internamente. A direção do Santos trata o caso como encerrado, sem sinal de desgaste maior no ambiente do grupo. Dentro do clube, a leitura é de que o incidente ficou restrito ao calor do treino e não altera o vínculo entre os dois jogadores, nem o clima geral do vestiário em um momento em que o Santos tenta reorganizar sua rotina após o clássico.

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Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta na próxima rodada o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, jogo em que Brazão, suspenso, não poderá atuar. Antes, o Peixe enfrenta o Deportivo Recoleta na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

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