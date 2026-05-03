Torcida do São Paulo manda recado a Lucas Moura após nova lesão

Lucas Moura retornou ao São Paulo depois de longo período neste domingo (3), mas acabou se lesionando mais uma vez. Depois do empate contra o Bahia, torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao jogador.

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O jogador tinha ficado um mês fora dos relacionados por uma fratura nas costelas, mas antes dos torcedores se empolgarem, sofreu nova lesão.

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Nas redes sociais, torcedores do São Paulo mandaram um recado de apoio a Lucas Moura após novo problema físico. Veja os comentários abaixo:

Lucas Moura se lesionou novamente neste domingo (3) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Veja mensagens de apoio ao jogador

Lesão de Lucas Moura no São Paulo

Durante a semana, Lucas Moura retomou os treinamentos com o São Paulo e a expectativa era de que recebesse alguns minutos neste domingo (3), diante do Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo Cauly.

No entanto, cerca de 20 minutos depois, em disputa com Erick Pulga, torceu o tornozelo e caiu no gramado do Estádio Cícero de Souza Marques, palco da partida. Lucas precisou deixar o campo carregado, carregado com auxílio da comissão são-paulina e Dória.

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Na saída para o vestiário, o Lucas Moura chorava bastante. O São Paulo informou, em comunicado oficial, que Lucas apresentou dores na região do tendão calcâneo da perna direita e passará por exame de imagem na noite deste domingo (03), no Einstein Hospital Israelita.

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 em jogo que aconteceu neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu em Bragança Paulista.

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