Salvio Spínola esclarece polêmica de arbitragem em Mirassol x Corinthians

Mirassol e Corinthians estão se enfrentando, na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, mas o primeiro tempo contou com uma polêmica de arbitragem.

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Logo no começo do duelo, Edson Carioca deu um carrinho forte em Matheus Pereira, e o árbitro expulsou o atacante. Após revisão do VAR, no entanto, o Matheus Candançan voltou atrás e aplicou apenas cartão amarelo em Mirassol x Corinthians.

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Para o consultor de arbitragem da Record, Salvio Spínola, o árbitro acertou em voltar atrás no cartão vermelho.

- Tem carrinho, excesso de força, passou do tom, mas ele desliza, não atinge com a sola da chuteira. Não é para vermelho - analisou o ex-árbitro sobre a polêmica de Mirassol x Corinthians.

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Mirassol x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alex Pelicer/Agencia F8/Folhapress)

Veja lance polêmico

Onde assistir Mirassol x Corinthians

Mirassol x Corinthians se enfrentam neste domingo (03), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o popular Maião, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela 14ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere, Record e Cazé TV.

O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.

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O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.

Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.

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