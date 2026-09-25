Torcida do Flamengo reage às atuações de Lino e Pedro em empate do Brasil

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Austrália, nesta sexta-feira (25), gerou críticas da torcida brasileira nas redes sociais, mas os torcedores do Flamengo também ficaram de olho nas participações de Pedro e Samuel Lino. Os dois atacantes rubro-negros saíram do banco de reservas e ficaram cerca de 25 minutos em campo.

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Samuel Lino entrou no lugar de Vini Jr. e teve mais participação no jogo. Pedro substituiu Endrick, mas praticamente não conseguiu aparecer no setor ofensivo. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo destacaram justamente a diferença entre as atuações dos dois.

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Entre os comentários publicados durante a partida, Samuel Lino recebeu elogios pela participação no segundo tempo. Um torcedor avaliou que o atacante foi o melhor brasileiro na etapa final e apontou a falta de construção pelo meio como um dos problemas da equipe.

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A participação de Pedro foi considerada discreta pelos torcedores, o centroavante teve poucas oportunidades para tocar na bola e não conseguiu finalizar durante o período em campo.

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Veja a repercussão:

Brasil volta a campo na próxima semana

O empate com a Austrália foi o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. A Seleção volta a enfrentar os australianos na próxima terça-feira (29), novamente em amistoso.

Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia, no dia 3 de outubro. A sequência de amistosos faz parte da preparação brasileira para o novo ciclo da Seleção.

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