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Torcida do Flamengo reage às atuações de Lino e Pedro em empate do Brasil

Atacantes saíram do banco e ficaram 25 minutos em campo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 12:01
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Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional
Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O empate em 1 a 1 entre Brasil e Austrália, nesta sexta-feira (25), gerou críticas da torcida brasileira nas redes sociais, mas os torcedores do Flamengo também ficaram de olho nas participações de Pedro e Samuel Lino. Os dois atacantes rubro-negros saíram do banco de reservas e ficaram cerca de 25 minutos em campo.

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➡️Análise: Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, têm atuações apagadas em jogo ruim do Brasil

Samuel Lino entrou no lugar de Vini Jr. e teve mais participação no jogo. Pedro substituiu Endrick, mas praticamente não conseguiu aparecer no setor ofensivo. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo destacaram justamente a diferença entre as atuações dos dois.

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➡️Enquete Lance!: quem foi o melhor e o pior no amistoso do Brasil contra a Austrália?

Entre os comentários publicados durante a partida, Samuel Lino recebeu elogios pela participação no segundo tempo. Um torcedor avaliou que o atacante foi o melhor brasileiro na etapa final e apontou a falta de construção pelo meio como um dos problemas da equipe.

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A participação de Pedro foi considerada discreta pelos torcedores, o centroavante teve poucas oportunidades para tocar na bola e não conseguiu finalizar durante o período em campo.

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Veja a repercussão:

Brasil volta a campo na próxima semana

O empate com a Austrália foi o primeiro compromisso do Brasil nesta Data Fifa. A Seleção volta a enfrentar os australianos na próxima terça-feira (29), novamente em amistoso.

Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia, no dia 3 de outubro. A sequência de amistosos faz parte da preparação brasileira para o novo ciclo da Seleção.

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