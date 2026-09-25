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Torcida reprova decisão de gol anulado em Brasil x Austrália

Estêvão teria sido o autor do único gol do primeiro tempo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/09/2026 08:21
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Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)
Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)

O Brasil está enfrentando a seleção da Austrália em um duelo amistoso na manhã desta sexta-feira (25). Confronto contou com duas estreias na Amarelinha: Matheuzinho na lateral-direita e Vitor Reis na zaga. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a anulação do gol de Estevão na primeira etapa.

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O lance começou com uma recuperação de bola pelo ponta-direita da Seleção, que posteriormente marcou o gol. Por recomendação do VAR, o árbitro anulou o gol do craque brasileiro devido a uma falta cometida por Bruno Guimarães no lance.

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Reação dos torcedores com gol anulado em Brasil x Austrália

Seleção Brasileira conta com duas estreias neste jogo

Texto de Marcio Dolzan

A dupla Matheuzinho e Vitor Reis ganha a primeira chance com a camisa da Seleção principal porque Vanderson se apresentou apenas na antevéspera do jogo e Gabriel Magalhães, que chegou com desgaste físico, será poupado. Os dois podem entrar no decorrer da partida.

Além do lateral e do zagueiro, Ancelotti confirmou a escalação do Brasil para o jogo com a Austrália com outros dois jogadores que não atuaram na Copa do Mundo: o goleiro Hugo Souza e o atacante Estêvão.

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Na partida desta quinta, Ancelotti pretende promover várias alterações no segundo tempo. É provável, portanto, que novos atletas façam estreias pela equipe principal.

O técnico optou por manter a formação do Brasil com dois jogadores de meio-campo e quatro atacantes neste primeiro amistoso pós-Copa do Mundo. Ancelotti, porém, antecipou que deverá alterar o esquema na segunda partida contra a Austrália, marcada para a próxima terça-feira (29).

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Estêvão tem gol anulado em Brasil x Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Estêvão tem gol anulado em Brasil x Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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