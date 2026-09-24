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Carrascal, do Flamengo, vira assunto após mudança no visual: 'Meu Deus'

Jogador é titular da equipe

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 15:55
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Carrascal em partida do Flamengo
Carrascal chegou ao Flamengo em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Em meio à pausa para a Data Fifa, Jorge Carrascal, do Flamengo, apareceu com novo visual e virou assunto nas redes sociais. O colombiano não foi convocado para a seleção de seu país e só voltará a campo no próximo dia 8, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

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Nos últimos dez jogos pelo Rubro-Negro na temporada, o camisa 15 soma três gols e cinco assistências em partidas do Brasileirão e da Libertadores.

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Veja alguns comentários:

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Carrascal chegou ao Flamengo em 2025 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

O Flamengo e o técnico Leonardo Jardim foram multados pela Conmebol por conta de um atraso no reinício da partida contra o Independiente del Valle, em Quito, pelas quartas de final da Libertadores. A decisão foi emitida nesta quarta-feira (23) e ainda cabe recurso.

O clube recebeu uma multa de US$ 60 mil, enquanto Jardim foi punido em US$ 40 mil. Os valores serão descontados das quantias que o Flamengo tem a receber da Conmebol referentes a direitos de transmissão e patrocínios.

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A punição está relacionada ao tempo excedido para o retorno das equipes ao campo no intervalo da partida disputada no Estádio Atahualpa, em 10 de setembro. O regulamento da competição prevê multas para clube e treinador quando jogadores ou integrantes da comissão são considerados responsáveis pelo atraso no começo do segundo tempo.

➡️ Análise: Saúl ganha força no Flamengo e surge como 'reforço' para momento decisivo

— Na Fase de Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final: Será imposta uma multa mínima de USD 20.000 para o Clube e uma multa de USD 15.000 para o Treinador por cada minuto de atraso. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa mínima de USD 30.000 para o Clube e uma multa de USD 20.000 para o Treinador por cada minuto de atraso — diz o regulamento.

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