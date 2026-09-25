Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gol perdido em Austrália x Brasil gera revolta: 'Não consegue'

Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 em amistoso disputado em Townsville

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 08:05
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
O australiano Harry Souttar (à esquerda) e o brasileiro Raphinha disputam a bola durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026
Raphinha, camisa 10 da Seleção Brasileira em ação durante Austrália e Brasil (Foto: Saeed Khan / AFP)

Austrália e Brasil empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. Após um primeiro tempo de pouca criatividade da Seleção e chances desperdiçadas, Rayan marcou de cabeça nos acréscimos e evitou a derrota brasileira.

Camisa da Seleção colocada no gol em Townsville, antes do amistoso com a Austrália

Escalação: Brasil está confirmado para enfrentar a Austrália; veja time

Seleção Brasileira
Há 3 horas
Austrália x Brasil

Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 hora
Raphinha e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira

Nem Vini Jr, nem Estêvão: saiba quem é o novo camisa 10 do Brasil

Seleção Brasileira
Há 1 hora

➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)

Com um início de temporada fantástico no Barcelona, o novo camisa 10 da camisa amarelinha, aos 37 minutos da primeira etapa, Brasil bate falta rapidamente, Vini Jr puxa contra-ataque e aciona Raphinha, que finaliza, mas Herrington se joga e desvia para escanteio. Com esse gol perdido, torcedores questionaram que ele não faz o mesmo com a Seleção.

continua após a publicidade

➡️Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Veja o lance:

➡️Escalação: Brasil está confirmado para enfrentar a Austrália; veja time

Veja a repercussão:

Como foi Austrália x Brasil?

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

continua após a publicidade

Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

continua após a publicidade

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entrarara,. a Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou falta da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rayan marca o primeiro gol da Amarelinha após Copa do Mundo (Foto: Érica Martin/Thenews2/Folhapress)

Fora de Campo

Torcida exalta gol de empate de Rayan em Austrália x Brasil

Há 7 minutos
Carlo Ancelotti na beira do campo de Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Carlo Ancelotti após Austrália x Brasil

Há 15 minutos
Irankunda marcou o gol do empate do amistoso de Austrália e Brasil

Fora de Campo

Veja gols em Austrália x Brasil: Rayan marca o gol de empate

Há 21 minutos
Hugo Souza em ação durante Austrália e Brasil

Fora de Campo

Falha de Hugo Souza vira assunto em Austrália x Brasil: 'Não dá'

Há 47 minutos
Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Fora de Campo

Torcida reprova decisão de gol anulado em Brasil x Austrália

Há 1 hora
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo

Fora de Campo

Roberto Carlos revela perda de fortuna e alerta novos atletas

Há 2 horas
Mais LANCE!
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar é alvo de piada em série Ted Lasso: 'Chora o tempo todo'

Vicente Seda - Seda sem Filtro (foto: João Fraga/Lance!)

Lance!TV estreia programa 'Seda sem filtro', que abordará bastidores do esporte

Carrascal em partida do Flamengo

Carrascal, do Flamengo, vira assunto após mudança no visual: 'Meu Deus'

Felipe Melo comparou Palmeiras e Flamengo

Felipe Melo é sincero sobre trabalho de Ancelotti na Seleção: 'Sem dúvida'

Carlo Ancelotti faz careta de boné amarelo e de agasalho da Seleção Brasileira

Fala de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro viraliza

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira

Abel Ferreira tem vínculo com o Alviverde até o fim de 2027 (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para Vasco

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek é sincero sobre luta contra o Z-4: 'Não vão conseguir'

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'

Flamengo x Del Valle pela semifinal da Libertadores no Maracanã

Com Libertadores e Sul-Americana, ESPN lidera Pay TV e atinge 15 milhões

Anderson Daronco apitando de camisa azul

Mudança no perfil físico de Anderson Daronco viraliza: 'Que loucura'

Roger Flores faz no Seleção Sportv

Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'