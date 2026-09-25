Gol perdido em Austrália x Brasil gera revolta: 'Não consegue'

Austrália e Brasil empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. Após um primeiro tempo de pouca criatividade da Seleção e chances desperdiçadas, Rayan marcou de cabeça nos acréscimos e evitou a derrota brasileira.

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Com um início de temporada fantástico no Barcelona, o novo camisa 10 da camisa amarelinha, aos 37 minutos da primeira etapa, Brasil bate falta rapidamente, Vini Jr puxa contra-ataque e aciona Raphinha, que finaliza, mas Herrington se joga e desvia para escanteio. Com esse gol perdido, torcedores questionaram que ele não faz o mesmo com a Seleção.

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Veja a repercussão:

Como foi Austrália x Brasil?

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

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Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

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A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entrarara,. a Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou falta da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

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