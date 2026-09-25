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Veja gols em Austrália x Brasil: Rayan marca o gol de empate

Seleção Brasileira empata com a Austrália em primeiro amistoso após a Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:15
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan comemorando gol de empate em Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional
Rayan comemorando gol de empate em Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional (Foto: SAEED KHAN / AFP)

O Brasil empatou com a Austrália por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. Rayan marcou de cabeça o gol da Seleção Brasileira no fim da primeira etapa.

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Aos 22 minutos da segunda etapa, Irankunda cobra falta com finalização espetacular e marca um golaço, mas, internautas apontaram falha de Hugo Souza ao não se mexer na batida da falta.

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Veja o gol:

Aos 49 minutos da segunda etapa, No último lance, Raphinha cobra escanteio, Rayan cabeceia, bola bate no goleiro Beach e no travessão antes de entrar.

Veja o gol de empate:

Raphinha é o novo 10 da Seleção

A camisa 10 da Seleção Brasileira já tem novo dono. Depois da saída de Neymar, Raphinha será o responsável por vestir o número que acompanhou o principal jogador brasileiro da última geração. A escolha acontece em um momento em que o atacante do Barcelona chega para a primeira Data Fifa do novo ciclo em alta e com números que ajudam a explicar a decisão.

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Aos 29 anos, Raphinha atravessa um início de temporada especial pelo Barcelona. Em oito partidas disputadas em 2026/27, o brasileiro marcou 14 gols e deu três assistências. São 17 participações diretas em gols, números que o colocam como um dos principais destaques do futebol europeu neste começo de temporada.

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