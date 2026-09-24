Durante participação em programa do Sportv nesta quinta-feira (24), Felipe Melo avaliou o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Segundo o comentarista, o italiano está devendo desempenho, principalmente após a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega.

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Nesta Data Fifa, a primeira após o Mundial, a equipe comandada por Ancelotti enfrentará a Austrália em duas ocasiões e a Índia.

— Para mim, a avaliação já começou a ser feita e o Ancelotti já está negativo no trabalho. Está devendo, sem dúvida alguma, pelo aquilo que foi feito na Copa do Mundo — afirmou Felipe.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Que horas é o jogo do Brasil contra a Austrália? Veja horário e onde assistir

Brasil e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O confronto será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão da TV Globo, do sportv e da ge TV, no YouTube.

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O duelo abre uma sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Depois de enfrentar a Austrália novamente no dia 29, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia em 3 de outubro. O período marca o início de um novo ciclo da Seleção, com o técnico italiano utilizando os amistosos para observar jogadores e ampliar as alternativas do elenco.

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Que horas é o jogo do Brasil?

A bola rola às 7h da manhã, no horário de Brasília, nesta sexta-feira. A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

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A transmissão na televisão aberta será feita pela TV Globo, enquanto o sportv exibirá o confronto na TV fechada. A ge TV também transmite a partida pelo YouTube.

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O sportv inicia a cobertura antes do apito inicial. O programa Aquecimento sportv começa às 6h25, com apresentação de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho. Na TV Globo, a narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Denilson.

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