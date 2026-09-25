A Seleção Brasileira teve mais uma atuação muito abaixo no primeiro teste visando o ciclo da Copa do Mundo de 2030. No empate em 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), a partida contou com as participações de dois jogadores do Flamengo: Pedro e Samuel Lino. Ambos saíram do banco de reservas, mas, assim como o restante da equipe, não conseguiram ter grande impacto no jogo.

A dupla rubro-negra esteve em campo por 25 minutos. Pedro entrou no lugar de Endrick, no ataque, enquanto Samuel Lino substituiu Vini Jr. pelo lado esquerdo. Dos dois, Lino foi quem teve maior participação durante o período em que esteve em campo.

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Samuel Lino participa mais, mas não consegue criar chances

Samuel Lino teve 30 ações com a bola nos 25 minutos em campo. O atacante acertou 21 dos 24 passes tentados, com aproveitamento de 88%. Desses, 17 foram passes no campo adversário, mostrando participação na construção das jogadas brasileiras.

O jogador também completou o único drible que tentou e teve uma participação importante na condução da bola. Foram 14 conduções, três delas consideradas progressivas, com 74,6 metros de progressão total. Por outro lado, perdeu a posse oito vezes e não conseguiu finalizar ou criar uma oportunidade clara de gol.

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Por alguns momentos da partida, também caiu pelo lado direito do campo. A verdade é que não teve espaço nem contexto para fazer o que vem fazendo no Flamengo: buscar o um contra um e participar da construção das jogadas.

Samuel Lino em ação durante Austrália e Brasil, pelo amistoso internacional (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pedro teve pouca participação

Pedro teve uma participação ainda mais discreta. Com o Brasil precisando buscar o gol, a equipe passou a utilizar mais bolas aéreas, mas o centroavante praticamente não conseguiu entrar no jogo.

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O camisa 9 do Flamengo teve apenas três ações com a bola. Foram duas tentativas de passe, com uma certa, além de uma interceptação. Pedro não finalizou, não teve passes decisivos e não conseguiu vencer nenhum dos três duelos pelo alto que disputou.

A baixa participação também fica evidente quando comparada aos números de Samuel Lino. Enquanto o atacante teve 30 ações com a bola, Pedro participou diretamente de apenas três.

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Dupla do Flamengo não consegue se destacar

Para o torcedor do Flamengo, fica a expectativa pelas próximas oportunidades da dupla no novo ciclo da Seleção. O desempenho individual, porém, esteve inserido em um contexto de pouca produção coletiva do Brasil, que encontrou dificuldades para controlar a partida e criar situações claras no ataque.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

29/09 - Austrália x Brasil

03/10 - Índia x Brasil

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