Neymar é alvo de piada em série Ted Lasso: 'Chora o tempo todo'
Jogador foi citado em nova temporada
No oitavo episódio da quarta temporada da série Ted Lasso, Neymar foi citado em tom de piada. O camisa 10 do Santos teve seu nome mencionado durante um discurso motivacional do treinador do clube fictício AFC Richmond. Na cena, Ted, interpretado por Jason Sudeikis, tenta melhorar o clima da equipe após uma das jogadoras sofrer uma lesão e usa o brasileiro como exemplo.
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— A gente chora no futebol. Sempre choramos. Leo Messi expressa menos emoção que a Monalisa dopada de calmante. Mas, quando ganhou a Copa do Mundo, ele desatou a chorar vendo "Amigas para sempre" enquanto ouvia o segundo álbum da Adele. E o Ronaldo? Ele acabou ficando todo sarado de tanto que chorou. Ele faz abdominais ao chorar. E foram tantas que formou até um tanquinho. O Maradona chorava. O Zidane chorava. O Neymar chora o tempo todo — disse Ted, treinador da equipe.
Veja o momento em que Neymar é mencionado na série:
Temporada 2026 de Neymar
Em 2026, apesar de ter desfalcado o Santos e a Seleção Brasileira em vários jogos devido a lesões, os números de Neymar mostram uma temporada de alta produtividade ofensiva. O camisa 10 disputou 24 partidas, marcou nove gols e distribuiu oito assistências no ano. Um ponto que tem gerado debate neste ano é a indisciplina: o craque somou 10 cartões amarelos, superando o seu número de gols marcados no período.
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