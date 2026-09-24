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Fala de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro viraliza

Treinador foi questionado em enrtevista coletiva

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:23
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Carlo Ancelotti faz careta de boné amarelo e de agasalho da Seleção Brasileira
Ancelotti tem contrato com a Seleção Brasileira até 2030 (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)

Durante entrevista coletiva concedida em Townsville nesta quinta-feira (24), na Austrália, onde a Seleção Brasileira treina para os amistosos da Data Fifa, Carlo Ancelotti opinou sobre a redução de estrangeiros no futebol brasileiro e repercutiu nas redes sociais. O italiano mostrou-se favorável à medida proposta pela CBF e votada pelos clubes.

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De acordo com o treinador, a regra será benéfica para os jovens brasileiros, que, com a mudança, devem ganhar mais minutos no futebol profissional.

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— Eu acho que a redução de estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito, mas é também uma oportunidade para todo o Campeonato Brasileiro. Me parece que não é um demérito reduzir, ano após ano. É uma coisa muito positiva para o futebol — afirmou Ancelotti.

Veja alguns comentários:

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comanda treino do Brasil antes do jogo com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir

Brasil e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O confronto será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão da TV Globo, do sportv e da ge TV, no YouTube.

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O duelo abre uma sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Depois de enfrentar a Austrália novamente no dia 29, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia em 3 de outubro. O período marca o início de um novo ciclo da Seleção, com o técnico italiano utilizando os amistosos para observar jogadores e ampliar as alternativas do elenco.

Que horas é o jogo do Brasil?

A bola rola às 7h da manhã, no horário de Brasília, nesta sexta-feira. A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

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A transmissão na televisão aberta será feita pela TV Globo, enquanto o sportv exibirá o confronto na TV fechada. A ge TV também transmite a partida pelo YouTube.

O sportv inicia a cobertura antes do apito inicial. O programa Aquecimento sportv começa às 6h25, com apresentação de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho. Na TV Globo, a narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Denilson.

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