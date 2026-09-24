Fala de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro viraliza
Treinador foi questionado em enrtevista coletiva
Durante entrevista coletiva concedida em Townsville nesta quinta-feira (24), na Austrália, onde a Seleção Brasileira treina para os amistosos da Data Fifa, Carlo Ancelotti opinou sobre a redução de estrangeiros no futebol brasileiro e repercutiu nas redes sociais. O italiano mostrou-se favorável à medida proposta pela CBF e votada pelos clubes.
Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira
➡️Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção Brasileira
De acordo com o treinador, a regra será benéfica para os jovens brasileiros, que, com a mudança, devem ganhar mais minutos no futebol profissional.
— Eu acho que a redução de estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito, mas é também uma oportunidade para todo o Campeonato Brasileiro. Me parece que não é um demérito reduzir, ano após ano. É uma coisa muito positiva para o futebol — afirmou Ancelotti.
Veja alguns comentários:
Que horas é o jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir
Brasil e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. O confronto será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão da TV Globo, do sportv e da ge TV, no YouTube.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O duelo abre uma sequência de três partidas do Brasil nesta Data Fifa. Depois de enfrentar a Austrália novamente no dia 29, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia em 3 de outubro. O período marca o início de um novo ciclo da Seleção, com o técnico italiano utilizando os amistosos para observar jogadores e ampliar as alternativas do elenco.
Que horas é o jogo do Brasil?
A bola rola às 7h da manhã, no horário de Brasília, nesta sexta-feira. A partida será disputada no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
A transmissão na televisão aberta será feita pela TV Globo, enquanto o sportv exibirá o confronto na TV fechada. A ge TV também transmite a partida pelo YouTube.
O sportv inicia a cobertura antes do apito inicial. O programa Aquecimento sportv começa às 6h25, com apresentação de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho. Na TV Globo, a narração será de Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Denilson.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Fora de Campo
Talento de Neymar? Caio Ribeiro analisa Estêvão ao falar da Seleção BrasileiraHá 38 minutos
Fora de Campo
Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para VascoHá 4 horas
Fora de Campo
Rizek é sincero sobre luta contra o Z-4: 'Não vão conseguir'Há 17 horas
Fora de Campo
Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'Há 18 horas
Fora de Campo
Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'Há 18 horas
Fora de Campo
Com Libertadores e Sul-Americana, ESPN lidera Pay TV e atinge 15 milhõesHá 19 horas
Mais LANCE!