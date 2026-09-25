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Atuação de Vini Jr vira assunto após empate do Brasil: 'Só isso explica'

Atacante teve atuação apagada no empate por 1 a 1 com a Austrália

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 10:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional
Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional (Foto: SAEED KHAN / AFP)

Vini Jr não teve uma boa atuação no empate do Brasil por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O atacante foi pouco efetivo durante a partida, errou passes e encontrou dificuldades para superar a marcação australiana.

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Desde o primeiro tempo, Vini Jr teve dificuldades para participar da construção ofensiva da Seleção. O camisa 7 alternou entre os lados do campo, mas não conseguiu levar vantagem nas disputas individuais. Em uma das primeiras jogadas da partida, tentou um drible de corpo pela esquerda, perdeu a bola e quase viu a Austrália aproveitar o contra-ataque.

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O desempenho também foi destacado na análise do jogo. Vini Jr terminou a partida sem conseguir ser decisivo e teve insucesso em boa parte das tentativas de arrancada. O atacante, que é um dos principais nomes da Seleção Brasileira, não conseguiu encontrar espaços diante da marcação australiana.

A atuação do jogador rapidamente virou assunto entre os torcedores. Algumas críticas foram direcionadas especificamente ao desempenho de Vini Jr com a camisa da Seleção.

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Veja a repercussão:

Como foi Austrália x Brasil?

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

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Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026 (Foto: Saeed Khan / AFP)
Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026 (Foto: Saeed Khan / AFP)

Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

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A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entrarara,. a Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou falta da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

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