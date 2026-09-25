Torcedores mandam recado a Carlo Ancelotti após Austrália x Brasil

Brasil empatou em 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), provocou críticas de torcedores a Carlo Ancelotti nas redes sociais. O resultado foi definido no segundo tempo, quando Irankunda marcou um golaço de falta para os australiano, após falha de Hugo Souza, e Rayan marcou para a Seleção Brasileira nos acréscimos.

➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)

O Brasil teve dificuldades para criar oportunidades durante boa parte da partida. No segundo tempo, a Seleção chegou a pressionar e criou algumas chances, principalmente com Estêvão, Raphinha e Vini Jr., mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.

continua após a publicidade

➡️Falha de Hugo Souza vira assunto em Austrália x Brasil: 'Não dá'

Nas redes sociais, o esquema utilizado por Ancelotti foi um dos principais alvos das reclamações. Parte dos torcedores questionou a escolha por uma formação com quatro atacantes e apontou problemas na construção das jogadas pelo meio-campo.

Veja a repercussão:

Como foi Austrália x Brasil?

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

continua após a publicidade

O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026 (Foto: Saeed Khan / AFP)

Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

continua após a publicidade

As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entrarara,. a Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou falta da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições