Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo gera 600 mil resgates de cerveja em ação-recorde; empresa esclarece dificuldades

Diretor da cervejaria celebra resultado em entrevista exclusiva ao Lance!

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 10:55
Favorite o Lance! no Google
Jorginho, Arrascaeta e mascote do Flamengo em divulgação de ação de marca de cerveja
Jorginho, Arrascaeta e mascote do Flamengo em divulgação de ação de marca de cerveja (Foto: Michele Gomes / Brahma)

O Flamengo foi o primeiro time integrante da Sociedade Anônima Brahma (S.A.B.) a alcançar cinco vitórias consecutivas após anúncio da promoção da cervejaria que prometia um pack de 12 cervejas gratuito a cada torcedor do clube triunfante. Como resultado, entre os dias 14 e 21 de setembro, foram efetuados 600 mil resgates por rubro-negros no aplicativo Zé Delivery, o equivalente a dez Maracanãs lotados.

Bap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo

Patrocinadora do Flamengo diz monitorar ‘com muita preocupação’ discussão sobre bets

Flamengo
Há 18 horas

— A campanha com a torcida flamenguista na última semana foi a maior da nossa história. Uma mobilização sem precedentes que só poderia ter partido da união entre uma das marcas mais queridas pelos brasileiros e a maior torcida do país — celebrou Felipe Cerchiari, Diretor de Marcas Core da Ambev, ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A sequência do Flamengo incluiu quatro jogos do Brasileirão, além de um da Libertadores, e foi concretizada após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último dia 13. A conquista do clube de maior torcida do país potencializou a repercussão da campanha, claro, mas também representou um desafio para a empresa.

Torcedores de 805 cidades, distribuídas pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, realizaram os seus resgates. Após o Rio de Janeiro, o estado mais impactado foi Minas Gerais. A operação, entretanto, enfrentou seus problemas. Nas redes sociais da marca, muitos rubro-negros reclamaram de dificuldades para finalizar os pedidos, especialmente nos primeiros dias de resgate. "Todas as distribuidoras estão fechadas", escreveu um internauta. "No meu app não tem o pack disponível, vou ficar sem?", questionou outro.

continua após a publicidade

De acordo com a cervejaria, parte das reclamações veio de clientes que não cumpriram os passos do regulamento corretamente, ou seja, não se cadastraram no app como torcedores do Flamengo antes do início do jogo contra o Timão e, consequentemente, não receberam o cupom de resgate.

Contudo, mesmo os rubro-negros que seguiram a norma tiveram dificuldades, especialmente nas zonas mais povoadas da capital Rio de Janeiro. Com tanta procura, alguns fornecedores apresentaram indisponibilidade momentânea dos produtos em determinados horários. Mas a empresa entende que, ao longo dos sete dias de resgate, os clientes inicialmente frustrados conseguiram finalizar os seus pedidos.

continua após a publicidade

Por trás da iniciativa de distribuir tantos produtos gratuitamente, existiu uma estratégia: associar a marca a memórias positivas dos torcedores. A cervejaria continua de olho em novas oportunidades de ações até o fim desta temporada do futebol brasileiro.

— No fim, poder fazer a festa dos consumidores, além de muito prazeroso, foi uma oportunidade de nos conectarmos ainda mais com o torcedor de verdade. A campanha já é um marco na longa relação que a cerveja tem com o futebol e colocou mais um tijolo na construção da memória afetiva que os brasileiros têm com a marca, que só teve a ganhar ao fazer com que os momentos de celebração ficassem ainda mais completos com Brahma na mesa — concluiu Felipe Cerchiari.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Entenda a promoção "vencida" pelo Flamengo

Inicialmente, a ação para distribuir cervejas gratuitamente, intitulada Promessa de Brahma, estava relacionada ao hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Como a conquista não aconteceu, a empresa adaptou a campanha para o futebol nacional, como forma de divulgação da Sociedade Anônima Brahma (S.A.B.).

continua após a publicidade

A companhia anunciou em agosto que os torcedores do primeiro time a garantir cinco vitórias consecutivas poderiam resgatar 12 latas de Brahma Chopp 350 ml ou 24 latas de Brahma 0,0% 350 ml. A corrida foi vencida pelo Flamengo e, já no dia seguinte ao quinto triunfo, iniciou-se a semana de resgates no Zé Delivery, na qual os torcedores que cumpriram os requisitos receberam um cupom para inserção no pedido.

Os triunfos em sequência do Rubro-Negro:

  1. Flamengo 3 x 0 Botafogo - Brasileirão
  2. Flamengo 2 x 0 Mirassol - Brasileirão
  3. Remo 0 x 1 Flamengo - Brasileirão
  4. Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo - Libertadores
  5. Flamengo 2 x 1 Corinthians - Brasileirão
Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians
Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O que é a S.A.B.?

Em 2025, a marca lançou uma plataforma para que os torcedores contribuíssem financeiramente para os seus clubes na compra de cervejas pelo Zé Delivery, com 10% dos gastos direcionados aos times. Em apenas um ano de atuação, a iniciativa já impactou mais de 1 milhão de pessoas e gerou uma arrecadação superior a R$ 24 milhões, destinada ao grupo de 29 equipes participantes, que inclui Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Remo, Santos, São Paulo e Vasco.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Samuel Lino chega no estádio para a partida entre Austrália e Brasil

Flamengo

Análise: Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, têm atuações apagadas em jogo ruim do Brasil

Há 1 hora
Filipe Luís durante treino do Flamengo

Flamengo

Análise: Jorginho, do Flamengo, segue passos de Filipe Luís e mostra vocação para ser técnico

Há 5 horas
Bap mostra aplicação da logo da Betano no uniforme do Flamengo

Flamengo

Patrocinadora do Flamengo diz monitorar 'com muita preocupação' discussão sobre bets

Há 18 horas
Carrascal em partida do Flamengo

Fora de Campo

Carrascal, do Flamengo, vira assunto após mudança no visual: 'Meu Deus'

Há 19 horas
estádio Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Estudiantes define estádio para jogo contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores

Há 20 horas
Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Flamengo

Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos de Uruguai e Equador

Há 22 horas
Mais LANCE!
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã

Como o Flamengo tirou a vantagem do Palmeiras e virou líder do Brasileirão

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Flamengo e Palmeiras participarão da Messi Cup 2026; confira

Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'

Arrascaeta De la Cruz Varela Flamengo

Enquete: quais estrangeiros do Flamengo você naturalizaria brasileiros?

Jogadores do Flamengo perfilados

Contratos, naturalizações e mercado: o desafio do Flamengo com a nova regra de estrangeiros

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Torcedores do Vasco protestaram no aterro do Flamengo

Torcedores do Vasco protestam por uso do Maracanã e cobram cumprimento de edital

Marcos Braz Lance! Flamengo

Marcos Braz analisa nova regra de estrangeiros: 'Beneficia o Flamengo e prejudica o futebol'

Vídeo da FlamengoTV sobre a preferência dos jogadores no ponto da carne para churrasco

Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadores

Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle

Flamengo lidera bilheteria e quebra recordes em 2026

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental

Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'