O Flamengo foi o primeiro time integrante da Sociedade Anônima Brahma (S.A.B.) a alcançar cinco vitórias consecutivas após anúncio da promoção da cervejaria que prometia um pack de 12 cervejas gratuito a cada torcedor do clube triunfante. Como resultado, entre os dias 14 e 21 de setembro, foram efetuados 600 mil resgates por rubro-negros no aplicativo Zé Delivery, o equivalente a dez Maracanãs lotados.

— A campanha com a torcida flamenguista na última semana foi a maior da nossa história. Uma mobilização sem precedentes que só poderia ter partido da união entre uma das marcas mais queridas pelos brasileiros e a maior torcida do país — celebrou Felipe Cerchiari, Diretor de Marcas Core da Ambev, ao Lance!.

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A sequência do Flamengo incluiu quatro jogos do Brasileirão, além de um da Libertadores, e foi concretizada após a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último dia 13. A conquista do clube de maior torcida do país potencializou a repercussão da campanha, claro, mas também representou um desafio para a empresa.

Torcedores de 805 cidades, distribuídas pelos 26 estados e pelo Distrito Federal, realizaram os seus resgates. Após o Rio de Janeiro, o estado mais impactado foi Minas Gerais. A operação, entretanto, enfrentou seus problemas. Nas redes sociais da marca, muitos rubro-negros reclamaram de dificuldades para finalizar os pedidos, especialmente nos primeiros dias de resgate. "Todas as distribuidoras estão fechadas", escreveu um internauta. "No meu app não tem o pack disponível, vou ficar sem?", questionou outro.

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De acordo com a cervejaria, parte das reclamações veio de clientes que não cumpriram os passos do regulamento corretamente, ou seja, não se cadastraram no app como torcedores do Flamengo antes do início do jogo contra o Timão e, consequentemente, não receberam o cupom de resgate.

Contudo, mesmo os rubro-negros que seguiram a norma tiveram dificuldades, especialmente nas zonas mais povoadas da capital Rio de Janeiro. Com tanta procura, alguns fornecedores apresentaram indisponibilidade momentânea dos produtos em determinados horários. Mas a empresa entende que, ao longo dos sete dias de resgate, os clientes inicialmente frustrados conseguiram finalizar os seus pedidos.

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Por trás da iniciativa de distribuir tantos produtos gratuitamente, existiu uma estratégia: associar a marca a memórias positivas dos torcedores. A cervejaria continua de olho em novas oportunidades de ações até o fim desta temporada do futebol brasileiro.

— No fim, poder fazer a festa dos consumidores, além de muito prazeroso, foi uma oportunidade de nos conectarmos ainda mais com o torcedor de verdade. A campanha já é um marco na longa relação que a cerveja tem com o futebol e colocou mais um tijolo na construção da memória afetiva que os brasileiros têm com a marca, que só teve a ganhar ao fazer com que os momentos de celebração ficassem ainda mais completos com Brahma na mesa — concluiu Felipe Cerchiari.

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Entenda a promoção "vencida" pelo Flamengo

Inicialmente, a ação para distribuir cervejas gratuitamente, intitulada Promessa de Brahma, estava relacionada ao hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Como a conquista não aconteceu, a empresa adaptou a campanha para o futebol nacional, como forma de divulgação da Sociedade Anônima Brahma (S.A.B.).

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A companhia anunciou em agosto que os torcedores do primeiro time a garantir cinco vitórias consecutivas poderiam resgatar 12 latas de Brahma Chopp 350 ml ou 24 latas de Brahma 0,0% 350 ml. A corrida foi vencida pelo Flamengo e, já no dia seguinte ao quinto triunfo, iniciou-se a semana de resgates no Zé Delivery, na qual os torcedores que cumpriram os requisitos receberam um cupom para inserção no pedido.

Os triunfos em sequência do Rubro-Negro:

Flamengo 3 x 0 Botafogo - Brasileirão Flamengo 2 x 0 Mirassol - Brasileirão Remo 0 x 1 Flamengo - Brasileirão Independiente del Valle 0 x 2 Flamengo - Libertadores Flamengo 2 x 1 Corinthians - Brasileirão

Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O que é a S.A.B.?

Em 2025, a marca lançou uma plataforma para que os torcedores contribuíssem financeiramente para os seus clubes na compra de cervejas pelo Zé Delivery, com 10% dos gastos direcionados aos times. Em apenas um ano de atuação, a iniciativa já impactou mais de 1 milhão de pessoas e gerou uma arrecadação superior a R$ 24 milhões, destinada ao grupo de 29 equipes participantes, que inclui Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Remo, Santos, São Paulo e Vasco.