Durante participação em programa do Sportv, nesta quinta-feira (24), ao falar da Seleção Brasileira, Caio Ribeiro analisou o talento de Estêvão em relação ao de Neymar. O comentarista deixou claro que não estava comparando os jogadores, mas ressaltou que, entre os nomes à disposição de Carlo Ancelotti, o jovem é atualmente o que mais se aproxima do camisa 10.

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— O Estêvão, que para mim, e eu já disse isso algumas vezes, e tomara que ele não tenha lesões e que ele pegue treinadores, como não tem sido o Xabi Alonso agora nesse início de trabalho no Chelsea, que deem continuidade para ele, é o jogador que mais se aproxima em termos de talento do Neymar — iniciou Caio.

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— Não estou comparando e não estou falando que ele chegue perto do Neymar, mas ele é intuitivo, ele dribla para todos os lados, ele joga por dentro, ele joga por fora, ele resolve jogo. Eu sou muito fã do Estêvão e torço muito para que ele evolua. Ele abriu mão de fazer uma cirurgia para esperar até o último minuto para estar na Copa do Mundo — complementou o comentarista.

Estêvão ficou de fora da Copa do Mundo 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Escalação da Seleção: Palmeiras soma quatro crias em novo ciclo de Ancelotti

O Palmeiras chega à nova Data Fifa sem representantes do atual elenco entre os convocados por Carlo Ancelotti. Quatro jogadores formados nas categorias de base do clube, porém, serão titulares no amistoso contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25), no primeiro compromisso da Seleção Brasileira desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo.

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A informação foi confirmada por Ancelotti em entrevista. Vitor Reis, atualmente no Manchester City, terá a companhia de Marquinhos na defesa. Danilo será titular no meio de campo e formará dupla com Bruno Guimarães. No ataque, Estêvão, que ficou fora do Mundial por causa de uma lesão muscular, e Endrick completam o setor.

— Amanhã (sexta-feira (25), contra a Austrália) vão jogar Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinícius. Mas não se acostumem (com uma escalação antecipada) — explicou Carlo Ancelotti.

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Endrick, Estêvão e Vitor Reis, revelados pelo Palmeiras, estão entre as quatro maiores vendas da história do clube. Os dois atacantes lideram a lista, enquanto o zagueiro aparece na quarta posição, atrás de Allan, negociado com o Manchester City na última janela.

Convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)*; 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea)*, Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

* João Pedro e Wesley foram cortados por lesão. Martinelli e Vanderson assumiram as vagas.

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

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