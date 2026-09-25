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Denílson desabafa sobre Seleção Brasileira após empate

Brasil empatou em 1 a 1, com gol de Rayan no final do jogo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/09/2026 09:57
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Denílson criticou desempenho da Amarelinha em primeiro amistoso (Foto: SAEED KHAN / AFP)
Denílson criticou desempenho da Amarelinha em primeiro amistoso (Foto: SAEED KHAN / AFP)

A Seleção Brasileira empatou com a Austrália em 1 a 1 nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. Os mandantes abriram o placar, em um golaço de falta contra a meta de Hugo Souza, mas não conseguiram conter Rayan, que empatou para a Amarelinha no último lance do jogo.

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Durante a transmissão, após o apito final do árbitro da partida, Denílson desabafou sobre o desempenho da Seleção Brasileira durante o primeiro confronto após Copa do Mundo. O ex-jogador comentou sobre o trabalho recente de Carlo Ancelotti.

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➡️Torcida exalta gol de empate de Rayan em Austrália x Brasil

Denílson reprova atuação da Seleção Brasileira contra Austrália

Para o ex-jogador, Rayan foi o destaque da partida, não só pelo gol marcado, mas pelo desempenho; no entanto, a Seleção Brasileira não passou uma boa primeira impressão:

- Nada na Seleção Brasileira muda, né? Acho que até aumenta a responsabilidade de representar o país; é uma camisa com muita representatividade pelo mundo, são jogadores mais jovens. Rayan tem um futuro brilhante com a camisa da Seleção Brasileira. Mas a impressão que ficou é muito ruim. - afirmou Denílson.

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Para completar seu pensamento, o campeão mundial destacou que Ancelotti terá um grande trabalho pela frente e que o sistema adotado no confronto contra a Austrália não deu certo:

- Ancelotti vai ter muito trabalho para fazer essa Seleção jogar diferente. Precisa de um sistema diferente, ter mais criação no meio de campo, não ficar tão afundado no sistema defensivo. A impressão deste início de trabalho foi muito ruim, na minha opinião - concluiu o comentarista.

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Denílson desabafou sobre Seleção Brasileira contra Austrália (Foto: Reprodução)
Denílson desabafou sobre Seleção Brasileira contra Austrália (Foto: Reprodução)

Como foi o confronto?

Brasil faz primeiro tempo de pouca criatividade

Texto de Marcio Dolzan

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

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Seleção Brasileira melhora pouco no segundo tempo

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação. Quando a Seleção se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Rayan salvou de cabeça no último minuto.

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