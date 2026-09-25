Jornal espanhol aponta culpado em empate do Brasil: 'Erro grave'
Jornal espanhol aponta Hugo Souza como culpado pelo empate do Brasil
O empate por 1 a 1 entre Brasil e Austrália, disputado nesta sexta-feira (25) em Townsville, ganhou contornos de forte cobrança na imprensa europeia. Em análise detalhada sobre a partida, o renomado diário espanhol As apontou o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, como o principal responsável pelo tropeço da Seleção Brasileira na estreia do ciclo para a Copa do Mundo de 2030.
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Segundo a publicação de Madri, o camisa 1 brasileiro protagonizou momentos de hesitação e insegurança ao longo do confronto. O jornal destacou um "erro crasso" de posicionamento do goleiro no lance do gol de falta de Irankunda, classificando o chute do atacante australiano como defensável. Além da bola parada decisiva, o As ressaltou que Hugo Souza já havia falhado no primeiro tempo em uma cobrança de escanteio de Metcalf, ficando totalmente fora de posição na primeira trave em um chute quase olímpico que raspou o travessão.
Apesar da atuação salvadora do jovem Rayan, que decretou a igualdade nos acréscimos com uma bela cabeçada após assistência de Raphinha, o diário cravou que o tento nos minutos finais serve apenas como um "balde de maquiagem" para esconder os sérios problemas táticos da equipe. O veículo enfatizou que, sob o comando de Carlo Ancelotti, a Amarelinha se mostrou uma equipe anárquica, desorganizada e sem qualquer tipo de coesão coletiva.
As críticas da imprensa espanhola também se estenderam ao setor ofensivo de peso. O jornal apontou que a má fase vivida por Vini Jr. no Real Madrid se refletiu diretamente na Seleção, destacando que tanto o camisa 7 quanto Endrick tiveram atuações apáticas e foram justamente sacados pelo treinador no segundo tempo. Para o As, o famoso "jogo bonito" da Seleção Brasileira ficou definitivamente no passado, e Ancelotti terá a complexa missão de descobrir uma nova identidade para o futebol nacional nos próximos anos.
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