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Jornal espanhol detona atuação de Vini Jr. em jogo do Brasil

Diário As detona Vini Jr. após empate do Brasil contra a Austrália

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 10:55
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O brasileiro Vinicius Junior ataca em direção ao gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026
Diário As cravou que má fase vivida por Vini Jr. no Real Madrid afetou seu rendimento com a Seleção Brasileira (Foto: Saeed Khan / AFP)

O desempenho apagado da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), rendeu críticas diretas ao atacante Vini Jr. na imprensa internacional. Em análise minuciosa sobre a partida em Townsville, o tradicional diário espanhol As colocou o camisa 7 no centro das atenções, cravando que o jogador atravessa um momento de instabilidade que se estendeu do Real Madrid para a camisa amarela.

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De acordo com o veículo de Madri, as fragilidades brasileiras ficaram evidentes logo no início do confronto por conta da postura do astro. A publicação destacou que, ao perder uma posse de bola no meio-campo que gerou perigo australiano, Vini Jr. não acompanhou a marcação e permaneceu "analisando o estado deplorável do gramado, tentando encontrar desculpas para sua atuação".

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Vini Jr em ação durante Austrália x Brasil, pelo amistoso internacional
Diário As cravou que má fase vivida por Vini Jr. no Real Madrid afetou seu rendimento com a Seleção Brasileira (Foto: Saeed Khan / AFP)

O jornal apontou que, justamente no momento em que a Seleção mais necessita de sua liderança técnica, o atacante entregou apenas "lampejos fugazes de brilhantismo", considerados insuficientes para mudar o rumo de um primeiro tempo desastroso. A atuação desorganizada e a falta de sintonia ofensiva culminaram na decisão do técnico Carlo Ancelotti de substituir o camisa 7 ainda na metade da segunda etapa, dando lugar ao jovem Rayan, que acabaria salvando a equipe nos acréscimos.

Para a imprensa espanhola, a apatia de Vini Jr. reflete o dilema do novo ciclo brasileiro, em que o talento individual não tem conseguido se impor sobre a falta de coesão tática. O As concluiu que, sem o protagonismo esperado de sua principal estrela, o Brasil corre o risco de ver seu ataque paralisado em um cenário de anarquia e falta de ideias no setor ofensivo.

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