Jornal espanhol detona atuação de Vini Jr. em jogo do Brasil

O desempenho apagado da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 contra a Austrália, nesta sexta-feira (25), rendeu críticas diretas ao atacante Vini Jr. na imprensa internacional. Em análise minuciosa sobre a partida em Townsville, o tradicional diário espanhol As colocou o camisa 7 no centro das atenções, cravando que o jogador atravessa um momento de instabilidade que se estendeu do Real Madrid para a camisa amarela.

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De acordo com o veículo de Madri, as fragilidades brasileiras ficaram evidentes logo no início do confronto por conta da postura do astro. A publicação destacou que, ao perder uma posse de bola no meio-campo que gerou perigo australiano, Vini Jr. não acompanhou a marcação e permaneceu "analisando o estado deplorável do gramado, tentando encontrar desculpas para sua atuação".

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Diário As cravou que má fase vivida por Vini Jr. no Real Madrid afetou seu rendimento com a Seleção Brasileira (Foto: Saeed Khan / AFP)

O jornal apontou que, justamente no momento em que a Seleção mais necessita de sua liderança técnica, o atacante entregou apenas "lampejos fugazes de brilhantismo", considerados insuficientes para mudar o rumo de um primeiro tempo desastroso. A atuação desorganizada e a falta de sintonia ofensiva culminaram na decisão do técnico Carlo Ancelotti de substituir o camisa 7 ainda na metade da segunda etapa, dando lugar ao jovem Rayan, que acabaria salvando a equipe nos acréscimos.

Para a imprensa espanhola, a apatia de Vini Jr. reflete o dilema do novo ciclo brasileiro, em que o talento individual não tem conseguido se impor sobre a falta de coesão tática. O As concluiu que, sem o protagonismo esperado de sua principal estrela, o Brasil corre o risco de ver seu ataque paralisado em um cenário de anarquia e falta de ideias no setor ofensivo.

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