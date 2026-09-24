Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para Vasco

O técnico Abel Ferreira foi apontado como possível comandante do Sporting, de Portugal, nesta quarta-feira (23), mas, segundo o Craque Neto, seu futuro estaria definido para depois do Palmeiras. Durante o programa Os Donos da Bola, o apresentador afirmou que o treinador permanecerá no clube paulista até o fim de 2027 e, na sequência, assumirá o Vasco, em 2028.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, período que coincide com o fim do atual mandato de Leila Pereira na presidência do clube. A dirigente afirmou que não pretende alterar o vínculo do treinador, deixando uma eventual renovação para a próxima gestão.

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Abel de saída do Palmeiras para o Vasco?

De acordo com Neto, Abel chegaria a São Januário acompanhado de toda a sua comissão técnica. Além disso, João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Palmeiras, e Anderson Barros, diretor de futebol do clube. A informação, porém, é uma declaração do apresentador e não foi confirmada oficialmente por nenhum lado:

- Em 2028, ele (Abel) estará no Vasco. Ele e a comissão técnica toda, porque quem mandará no Vasco será a Leila. Abel Ferreira é o novo treinador do Vasco em 2028, junto com João Paulo (coordenador das categorias de base) e Aderson Barros (diretor executivo do Palmeiras); todos vão sair do Palmeiras. — afirmou Neto.

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Neto, por sua vez, reforçou que não tratava a informação como um palpite e cravou a permanência de Abel no Palmeiras até o fim do vínculo:

— Ele assinou um pré-contrato com Al-Sadd. Até então, ele não ia ficar, mas a Leila pagou e cedeu até 25% do Giovanni (ao clube catari). Então ele não sai até 2027, mas em 2028 ele é treinador do Vasco.

Craque Neto cravou saída de Abel do Palmeiras para o Vasco em 2028 (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Abel Ferreira está na mira do Sporting?

O futuro de Abel também entrou no radar do Sporting. Segundo o jornal português Correio da Manhã, o treinador do Palmeiras aparece como uma das principais opções para assumir a equipe de Lisboa caso Rui Borges deixe o cargo. O atual comandante do clube português vive momento de instabilidade após início irregular de temporada.

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Apesar da possibilidade, o Sporting não planeja uma mudança imediata no comando. O clube monitora alternativas para a função, e Abel ganhou força entre os nomes avaliados. O técnico português, que está no Palmeiras desde 2020, possui vínculo com o clube brasileiro até o fim de 2027.

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