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Galvão Bueno é sincero após empate do Brasil: 'Vergonha'

Narrador questionou o desempenho da Seleção no primeiro amistoso do novo ciclo de Carlo Ancelotti

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 11:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Galvão Bueno
Galvão Bueno. (Foto: Reprodução / Instagram)

Galvão Bueno não poupou críticas à atuação da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. Após o primeiro amistoso do novo ciclo sob o comando de Carlo Ancelotti, o narrador classificou o desempenho da equipe como decepcionante e afirmou que a apresentação foi uma vergonha.

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Na avaliação de Galvão, o Brasil apresentou um futebol estático e previsível, além de ter demonstrado dificuldades na criação de jogadas. O narrador também questionou a reconstrução do meio-campo prometida por Ancelotti.

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— Decepcionante, frustrante, o primeiro jogo da Seleção nesse novo ciclo! Time estático, previsível e sem o brilho das estrelas! Ancelotti prometeu um time renovado e a reconstrução de um meio-campo!! Cadê o meio-campo? — escreveu Galvão.

A Seleção Brasileira saiu atrás no placar após Irankunda marcar um golaço de falta para a Austrália. O Brasil chegou a balançar as redes com Estêvão ainda no primeiro tempo, mas o lance foi anulado pelo VAR.

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O empate só saiu no último lance da partida. Rayan apareceu na área e marcou de cabeça, evitando a derrota brasileira no primeiro compromisso após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Para Galvão, o fato de o gol ter saído apenas nos minutos finais tornou o resultado ainda mais preocupante.

Carlo Ancelotti na beira do campo em Austrália e Brasil
Carlo Ancelotti na beira do campo em Austrália e Brasil (Foto: SAEED KHAN / AFP)

— Apenas um sofrido empate em 1 a 1 com a limitada seleção da Austrália! Mais grave: o gol de empate, de Rayan, saiu no último lance da partida!! Ancelotti vai ter que trabalhar muito para ajeitar esse time — afirmou.

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Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), desta vez em Brisbane. A partida será o segundo amistoso da Seleção nesta Data Fifa. Depois do novo confronto, a equipe brasileira viajará para a Índia. No dia 3 de outubro, a Seleção enfrentará os donos da casa, em Calcutá.

Galvão também questionou se Ancelotti conseguirá fazer as mudanças necessárias na equipe e afirmou que o futebol apresentado está distante do que a torcida espera.

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— O futebol mostrado hoje está longe de ser o dos sonhos da torcida e do passado da nossa Seleção!! Foi uma vergonha a apresentação da Seleção Brasileira — concluiu.

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