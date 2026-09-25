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Reação de Ancelotti com gol de Rayan viraliza: 'Constrangedor'

Câmera flagrou reação do preparador de goleiros da Seleção e do treinador após empate

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:55
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Carlo Ancelotti, de terno, olhando para frente com expressão séria
Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

O empate do Brasil com a Austrália por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), rendeu uma cena que rapidamente chamou atenção nas redes sociais. Após Rayan marcar de cabeça nos acréscimos e evitar a derrota da Seleção, uma câmera flagrou a reação de Taffarel, preparador de goleiros da equipe de Carlo Ancelotti, e do treinador.

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A cena aconteceu logo depois de Rayan aproveitar cobrança de falta de Raphinha e cabecear para as redes no último minuto da partida. O gol garantiu o empate do Brasil em um jogo no qual a equipe teve dificuldades para criar oportunidades e chegou a ficar atrás no placar após gol de Yrankunda.

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Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a reação de Taffarel diante do gol brasileiro, e de Ancelotti ao ficar parado.

Veja a repercussão:

Brasil busca empate no último minuto

A Seleção Brasileira teve dificuldades durante boa parte do amistoso. Depois de um primeiro tempo de pouca criatividade, o time de Ancelotti melhorou na etapa final, mas sofreu o gol aos 23 minutos, quando Yrankunda marcou em cobrança de falta.

Quando a derrota parecia encaminhada, Raphinha cobrou falta pela esquerda e Rayan apareceu na área para marcar de cabeça e deixar tudo igual.

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➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)

O Brasil agora terá um novo encontro com a Austrália na próxima terça-feira (29). A partida será mais uma oportunidade para Ancelotti fazer ajustes na equipe durante o início do novo ciclo da Seleção.

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