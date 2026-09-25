Falha de Hugo Souza vira assunto em Austrália x Brasil: 'Não dá'

Austrália e Brasil estão se enfrentando nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional. Com primeiro tempo abaixo da Seleção Brasileira, e sem alterações na volta, no segundo tempo Hugo Souza tomou um gol de falta, onde gerou revolta dos internautas.

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Aos 22 minutos da segunda etapa, Irankunda cobra falta com finalização espetacular e marca um golaço, mas, internautas apontaram falha de Hugo Souza ao não se mexer na batida da falta.

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Veja o lance:

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Veja a repercussão:

Onde assistir Austrália x Brasil

📺 Onde assistir: Globo

📅 Data: 25 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 7h (de Brasília)

📍 Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Raphinha é o novo 10 da Seleção

A camisa 10 da Seleção Brasileira já tem novo dono. Depois da saída de Neymar, Raphinha será o responsável por vestir o número que acompanhou o principal jogador brasileiro da última geração. A escolha acontece em um momento em que o atacante do Barcelona chega para a primeira Data Fifa do novo ciclo em alta e com números que ajudam a explicar a decisão.

Aos 29 anos, Raphinha atravessa um início de temporada especial pelo Barcelona. Em oito partidas disputadas em 2026/27, o brasileiro marcou 14 gols e deu três assistências. São 17 participações diretas em gols, números que o colocam como um dos principais destaques do futebol europeu neste começo de temporada.

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