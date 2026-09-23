Rizek é sincero sobre luta contra o Z-4: 'Não vão conseguir'
Jornalista analisou disputa na zona de rebaixamento durante o Seleção Sportv
André Rizek analisou a disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, durante o Seleção SporTV desta quarta-feira (23), e avaliou que a pontuação necessária para escapar da Série B pode ser menor nesta temporada. Para o jornalista, os clubes que estão envolvidos na parte de baixo da tabela terão dificuldades para alcançar a tradicional marca de 45 pontos.
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— Eu acho que você não vai precisar somar 45, porque os clubes não vão conseguir 45 pontos — afirmou Rizek.
Na análise, o jornalista citou a sequência de jogos do Grêmio como exemplo da dificuldade encontrada pelas equipes que brigam para permanecer na elite. O time gaúcho ainda terá compromissos contra adversários como Remo, Internacional, Cruzeiro, Coritiba, Athletico-PR, Flamengo, Bahia, Santos e Corinthians.
Rizek também destacou que alguns dos confrontos mais complicados acontecerão justamente na reta final do campeonato, o que pode dificultar ainda mais a busca por pontos.
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— O Grêmio vai visitar o Remo na próxima rodada. Não vai precisar, não vai conseguir — comentou.
O jornalista ainda mencionou os compromissos contra Flamengo e Bahia ao projetar a reta final do Grêmio e reforçou a avaliação sobre a pontuação de corte para escapar do rebaixamento.
— Não vai ser necessário. Os clubes não vão conseguir somar 45 pontos — concluiu Rizek.
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