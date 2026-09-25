Roberto Carlos revela perda de fortuna e alerta novos atletas
Roberto Carlos relata perda de patrimônio e deixa alerta para jovens atletas
O ex-jogador Roberto Carlos aproveitou sua passagem pelo painel do Portugal Football Summit para trazer a público um forte depoimento sobre os perigos da má gestão de patrimônio no meio esportivo. O campeão mundial pela Seleção Brasileira revelou que viu praticamente todos os recursos financeiros obtidos durante seus anos de auge no futebol europeu desaparecerem em virtude de traições contratuais e conflitos familiares.
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Ao descrever a reviravolta em suas finanças, o ex-lateral explicou que a perda ocorreu de forma repentina. Segundo seu relato, a assinatura não supervisionada de papéis e o vínculo com antigos empresários resultaram no esvaziamento imediato de seus ativos bancários, destruindo a estrutura financeira erguida ao longo de mais de duas décadas de carreira profissional.
Para evitar que novos talentos passem pelo mesmo revés, o ídolo merengue transformou sua experiência pessoal em lição para os garotos que iniciam no esporte de alto rendimento. A superação do baque financeiro só foi possível graças à intervenção de um amigo pessoal e à visão estratégica que o ex-atleta manteve antes de pendurar as chuteiras, quando já se capacitava para o mercado corporativo esportivo.
Aos 53 anos, o lendário camisa 6 colhe os frutos da qualificação como diretor esportivo e da consolidação de sua imagem pública. Com um currículo recheado por três títulos da Champions League em 527 jogos pelo Real Madrid, além de 127 exibições pela Seleção Brasileira, o ex-jogador exerce atualmente a função de embaixador institucional do clube espanhol, mantendo sua estabilidade no mercado global.
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